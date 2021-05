Dupont, Alldritt, Kolbe, etc. Ce samedi, c’est la finale des copains !

Ce samedi, la finale de Champions Cup sera 100% française. Plus qu’un duel entre équipes se connaissant, c’est aussi entre des vieux amis qu’il aura lieu.

Ce samedi 22 mais à 17h45 aura lieu la finale de Champions Cup. Cette dernière opposera La Rochelle et le Stade Toulousain. Un choc franco-français qui semble certes bien éloignée de l’idée initiale que l’on se fait. Adieu les terrains boueux dans la campagne irlandaise et dans les zones industrielles de Glasgow, bienvenue sur une rencontre qui opposera une ville d’Occitanie à une autre issue de nos côtes Atlantique. Si elle peut effectivement manquer d’exotisme au premiers abords, elle met surtout bien en valeur le Top 14. Les deux formations ont l’habitude de se confronter en championnat mais elles se connaissent parfois plus personnellement qu’on ne l’imagine. C’est parti pour un petit tour d’horizon des joueurs qui étaient dans la même équipe avant d’exploser au haut-niveau européen !

Kolbe et Leyds : Avis de tempête sur Twickenham

Cheslin et Kolbe et Dillyn Leyds se connaissent bien. Pour cause, ils ont joué ensemble au Stormers avant de poser leurs valises en Europe. Pendant environ 4 années, les deux ont pu combiner sur les pelouses du Super Rugby. Les deux arrières polyvalents ont même tous deux participé à une action qui compte parmi les plus mémorables de l’histoire de leur franchise. En avril 2017, seulement quelques mois avant que Kolbe intègre les rouges et noirs, les Stormers affrontent les Waikato Chiefs. Les sud-africains mènent 27 à 21 face aux néo-zélandais, quant l’actuel ailier du Stade Toulousain intercepte une passe et joue rapidement au pied. Dillyn Leyds récupère le ballon 30 mètres plus loin mais ne peut plus continuer sa course, il effectue alors un offload somptueux qui reste encore aujourd’hui un indispensable de toutes bonnes compilations Youtube. Les Stormers s’imposent 34-26 face aux néo-zélandais. Ces deux équipes s’affronteront de nouveau la même année en phase finale, cependant l’issue ne sera pas aussi heureuse pour les deux joueurs qui s’arrêteront là cette saison.

Dupont et Alldritt : Auch , ça vous gagne

La relation entre les 2 joueurs est souvent mise en avant. Dans un premier temps parce que ces derniers ont fait une partie de leur formation ensemble à Auch. Ensuite parce que le parcours des deux joueurs est contrasté. D’un côté, Antoine Dupont est arrivé à Castres comme Espoir et y a montré ses qualités pour être d’abord appelé en équipe de France puis signer au Stade Toulousain. Un parcours qui semble des plus banals, même si rempli de réussite sportive, pour le numéro 9 international. Pour le Rochelais, c’est en parallèle de ces études qu’il joue au rugby. Comme il l’évoquait dans un reportage de Stade 2 le week-end dernier, il effectuait “la route tous les jours” de Toulouse, où il faisait ses études, à Auch pour se rendre à son entraînement. Gregory Alldritt évoluait donc encore en amateur lorsqu’Antoine Dupont faisait ses débuts avec le XV de France face à l’Italie le 11 mars 2017. Désormais les deux joueurs s’imposent en France et à l'international comme des références à leur poste. Gregory Alldritt évoquait par ailleurs dans ce reportage,”on imaginait pas qu’un jour l’un de nous gagnerait le trophée”. Effectivement, ce week-end, il n’y aura qu’un seul des deux qui aura l’opportunité de soulever le trophée de Champions Cup.

Vito et Kaino : (Flash)Back in Black

Deux doubles champions du monde All Black en troisième ligne. Si les deux sont alignés, la feuille de match s’en trouvera forcément plus impressionnante. Victor Vito est indéboulonnable au sein de l’effectif rochelais. Jerome Kaino, lui, semble se réveiller d’un sommeil millénaire à chaque grande échéance. Avec seulement 12 feuilles de matchs cette saison, les rouges et noirs semblent ménager leur vétéran. Titulaire à chaque match de phase finale, ses seules rencontres en Champions Cup cette saison, il semble avoir le profil parfait d’homme providentiel afin d’aller chercher le titre. Du côté de Victor Vito, l’adaptation a été éclair à son arrivée en 2016 à La Rochelle. Depuis, le troisième ligne centre est devenu une pierre angulaire de l’effectif maritime. Un élément central, ultra-mobile excellent dans le jeu courant et qui a l’avantage de la “jeunesse” comparé à son camarade. Pour rappel,les comptes sont à 34 ans pour Vito et 38 ans pour Kaino. Deux joueurs d’expérience qui se sont côtoyés pendant plus de 6 ans chez les All Blacks. Malheureusement pour lui, Victor Vito a souvent eu un rôle d’éternel remplaçant sous le maillot à la fougère argentée. Kaino lui empilait les titularisations. L’occasion paraît belle de montrer qui des deux a aujourd’hui pris le dessus sur l’autre.