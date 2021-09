Top 14. Mallez, Germain, Cramont... Mola compte bien s'appuyer sur sa jeune garde

Ugo Mola s'est livré dans les colonnes de L'Équipe sur les jeunes joueurs du centre de formation à suivre la saison prochaine. Parmi eux, des noms déjà bien connus.

Sacré champion de France, le Stade Toulousain peut s'appuyer sur un centre de formation qui sort de nombreux jeunes prometteurs. Preuve à l'appui, ce titre de champion de France Espoirs glané en fin de saison dernière contre l'USAP. Pour L'Équipe, l'entraîneur toulousain Ugo Mola est d'ailleurs revenu sur les jeunes joueurs à suivre de son effectif : ''Généralement, les jeunes qu'on est amenés à voir un peu plus, c'est souvent lié aux arrêts ou aux départs. Après, il y a toujours des joueurs qui sortent du chapeau, mais ce n'est jamais linéaire et pas forcément quand on l'a programmé. En première ligne, ceux qui montent ont été dominants dans leur catégorie de jeunes puisqu'ils ont été champions Espoirs. Je pense à Paul Mallez, Guillaume Cramont. Petit à petit, ils vont jouer de plus en plus avec nous. Il y a aussi Josh Brennan en deuxième ligne, Théo Ntamack en troisième ligne. Derrière, Baptiste Germain a besoin de confirmer les bonnes dispositions montrées l'an dernier. Il y a encore Dimitri Delibes, Nelson Épée (qui sera prêté à France 7), Simon Renda (qui sera prêté à Mont-de-Marsan). On a des talents qu'on va prendre le temps de mettre en situation. Et j'en oublie certains.''