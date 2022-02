Top 14. Toulon. Waisea met fin aux rumeurs et honorera son contrat avec Toulon

Alors qu'il se murmurait qu'il pourrait finalement rester à Paris, Waisea Nayacalevu a affirmé dans les colonnes de Midi Olympique qu'il rejoindrait bien Toulon la saison prochaine.

Bien qu'il ait signé un pré-contrat avec le Rugby Club Toulonnais, ces derniers temps, de nombreuses rumeurs indiquaient que Waisea Nayacalevu, pourrait finalement rester au Stade Français. Ses coéquipiers au Stade Français, avaient notamment fait le forcing pour que le joueur fidjien de 31 ans, prolonge son aventure au sein du club de la capitale. Ce lundi, pour Midi Olympique, Waisea tire au clair cette situation. Dans un premier temps, ce dernier clame son amour pour le Stade Français Paris : ''Il y a eu beaucoup de paroles à mon sujet, ces derniers temps. Mes coéquipiers à Paris veulent que je reste et m'en parlent même tous les jours. Vous savez, je suis très attaché au Stade Français; ce club, ce sont dix ans de ma vie''.

Pourtant, le centre fidjien l'affirme, il sera bien toulonnais la saison prochaine : ''Je ne peux pas changer ce qui a été fait. J'ai donné ma parole et je l'honorerai. À 31 ans, j'ai aujourd'hui besoin d'un nouveau défi et en ce sens, ce départ à Toulon sera une bonne chose''. Le débat est donc clos et le Stade Français va devoir se faire à l'idée de faire sans son homme providentiel, la saison prochaine.