Top 14. Toulon. Incroyable rebondissement : Waisea pourrait finalement rester à Paris !

Midi Olympique nous informe que Waisea Nayacalevu, pourrait finalement rester au Stade Français malgré un pré-contrat signé avec Toulon. Jean-Baptiste Gros souhaiterait lui quitter la rade.

C'est une véritable bombe qui va peut-être secouer le petit monde du Top 14. On le rappelle, le RCT devrait perdre en fin de saison deux de ses joueurs cadres, Eben Etzebeth et Louis Carbonel. En revanche, le club de la rade comptera dans ses rangs le centre fidjien du Stade Français Waisea (nom usuel), l'un des meilleurs joueurs à son poste dans le monde. Du moins ça c'est ce qui était initialement prévu. Car le dossier pourrait connaître un inattendu retournement de situation. En effet, ce dimanche, Midi Olympique annonçait que le joueur de 31 ans pourrait finalement faire faux bond à la formation rouge et noire et rester dans la capitale malgré un pré-contrat signé avec le RCT.

Top 14. Stade Français. Waisea est-il le plus grand centre de l'histoire du club ?

Toujours selon le bi-hebdomadaire, Waisea Nayacalevu refroidit par la situation sportive du club varois aurait émis le souhait de rester au Stade Français. Le regain de forme des soldats roses et les pressions de ses coéquipiers qui feraient le forcing pour le faire rester, l'auraient convaincu. Midi Olympique ajoute que dans ce cas, Waisea devra obtenir l'accord de Toulon pour rester à Paris. Dans le cas contraire, Hans-Peter Wild paiera la clause de dédit du pré-contrat à Bernard Lemaître, une somme qui équivaut à un an de salaire. Pour rappel, Waisea avait indiqué à RMC Sport que partir à Toulon ''était une décision familiale [...] Je veux découvrir autre chose et c'est bien aussi pour la famille, sous le soleil (rires)''.

Top 14. Stade Français. ''Il se fera vacciner'' : Lombard clarifie la situation avec Waisea

Autre dossier brulant dans les travées du stade Mayol, celui de Jean-Baptiste Gros. Car en plus de Waisea, Midi Olympique affirme que le pilier international français (22 ans, 12 sélections) aurait des envies d'ailleurs. Lié à son club formateur jusqu'en 2025, Gros pourrait être l'un des autres minots à quitter le club, après Florent Vanverberghe, parti à Castres et Louis Carbonel. Danny Priso pourrait le suppléer. Affaire(s) à suivre.