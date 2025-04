TOP 14. Toulon vs Clermont, Paris vs Toulouse : ces chocs d’un autre temps

Ce week-end, le Top 14 nous offre deux chocs remplis de nostalgie avec des confrontations entre Toulon et Clermont, mais aussi le classique du rugby français.

Ce week-end de Top 14 a une saveur que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. En effet, deux chocs de pure nostalgie s’enchaînent en prime time pour la 21e journée de Championnat. Dans le Var, le RC Toulon accueille l’ASM Clermont, alors que le Stade Français Paris reçoit le Stade Toulousain dans la capitale.

RC Toulon vs Clermont, nostalgie sur la rade

Tandis que les Varois ont eu la chance de retrouver des phases finales de Champions Cup à domicile récemment, ils s’offrent encore une affiche rappelant la belle époque du RCT. En effet, le RC Toulon va défier l’ASM Clermont Auvergne à Mayol, ce samedi soir (21h05). Troisièmes au classement, les locaux paraissent largement favoris.

En effet, l’ASM Clermont Auvergne semble en moins bonne forme ces dernières années. Depuis la finale perdue contre le Stade Toulousain en 2019, le standing des Auvergnats n’a pas su revenir au niveau d’antan. Longtemps malheureux en Top 14, les Toulonnais, eux, connaissent désormais un regain de forme qui les pousse à jouer les premiers rôles.

Par le passé, les deux équipes s’étaient rencontrées à de multiples reprises lors de grandes échéances. En 2017, la finale de Top 14 opposant les deux clubs avait tourné à l’avantage des Auvergnats. Auparavant, les finales de Champions Cup 2013 et 2015 avaient été plus profitables au RC Toulon. En tout cas, cette confrontation rappelle les plus grands chocs des années 2010.

Stade Français Paris vs Stade Toulousain, le classique

En rencontre dominicale, le classique du rugby français est l’une des affiches dont on ne se lasse pas. Ultime rencontre de la 21e journée de Top 14, elle prend place ce dimanche 20 avril à (21h15), du côté du stade Jean-Bouin. Leader du championnat, le Stade Toulousain se déplace dans la capitale avec quelques seconds couteaux, mais beaucoup d’ambition.

Comme pour mimer le football, le rugby cherchait sa grosse affiche au début du siècle. Dans les années 2000, le duel entre le Stade Français Paris et le Stade Toulousain est rapidement apparu comme la confrontation incontournable de l’ovalie tricolore. Pour cause, les deux clubs sont les plus titrés de France. Les Haut-Garonnais comptent 23 titres de champion de France, quand les Parisiens en ont accumulé 13 dans leur histoire.

Depuis, les deux clubs n’ont plus tout à fait le même statut. La saison passée, le Stade Français Paris semblait avoir retrouvé le plus haut niveau, mais l’expérience au sommet est de courte durée. Aujourd’hui, ils sont douzièmes et se battent pour éviter la relégation. Face à eux, le Stade Toulousain et sa flopée d’internationaux dominent outrageusement le Top 14 depuis 2019, après un bref passage à vide dans les années 2010.

