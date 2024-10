TOP 14. Sur fond de demande de non-lieu, Hugo Auradou va rejouer avec Pau ce week-end

En plein contexte judiciaire, Hugo Auradou retrouvera le Top 14 ce week-end avec Pau. Mis en examen pour viol avec violence en réunion, le parquet argentin demande un non-lieu pour lui et Oscar Jegou.

C'est un tournant dans l’affaire qui a secoué le rugby français ces derniers mois. Selon L'Equipe, le parquet de Mendoza a déposé ce vendredi une demande de non-lieu en faveur d'Hugo Auradou et Oscar Jegou. "La date de l'audience, qui se déroulera à huis clos, a été fixée au vendredi 18 octobre", indique nos confrères.

Les deux rugbymen français étaient mis en examen pour viol avec violence en réunion depuis juillet, suite à une plainte déposée en Argentine lors de la tournée du XV de France en Argentine cet été.

Dans le même temps, Auradou va retrouver le chemin des terrains. Le deuxième ligne de 21 ans sera titulaire avec la Section Paloise, ce samedi, lors du déplacement à Perpignan. Un retour sous les feux des projecteurs, pratiquement trois mois jour pour jour après son arrestation.

Rien ne l’interdit de jouer au rugby, il est présumé innocent. Aujourd’hui il convient à ceux qui le défendent et à la direction du club d’assumer la cohérence comme ils l’ont fait depuis le début. (Sébastien Piqueronies pour Ouest France)

Ce sera son premier match depuis le 30 mars dernier avec Pau. Une période d'incertitude extrême pour le jeune international qui, depuis son arrestation en Amérique du Sud, avait vu sa carrière suspendue dans le flou judiciaire argentin. Le voici donc prêt à reprendre la compétition.

Bien que le non-lieu soit en cours de traitement, Auradou reste sous le coup de la justice, sa mise en examen n'ayant pas encore été levée. Toutefois, le signal envoyé par le parquet argentin pourrait être un pas vers une clôture définitive de cette affaire, qui aura ébranlé la vie et la carrière des deux jeunes joueurs.

Un come-back délicat, dans un contexte particulier, où le terrain redevient le théâtre principal pour Auradou, bien que l'ombre de l'affaire plane toujours sur lui. Notez du côté des supporters de l'USAP, on explique que le stade n'est pas un tribunal, comme l'explique Vincent Panabieres, président d'un club de supporters des sang et or.

J’espère que tous les supporters catalans auront une attitude de respect vis-à-vis de la présomption d’innocence du joueur, mais aussi vis-à-vis de la présumée victime. (Source : Midi Olympique)

Une chose est sûre, ce premier match de l'ancien international U20 ne passera pas inaperçu puisque Le Figaro rapporte que les demandes d'accréditation ont vu leur nombre augmenter pour ce match de la 5e journée.