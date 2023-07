TOP 14. Suite à une commotion cérébrale, ce joker Coupe du Monde ne jouera finalement pas pour Toulon

Arrivé en tant que joker Coupe du Monde pour pallier les absences de Baptiste Serin et de Ben White, Jake Gordon ne jouera finalement pas pour Toulon.

Arrivé en tant que joker Coupe du Monde pour pallier les absences de Baptiste Serin et de Ben White, Jake Gordon devait apporter toute son expérience mais aussi son talent au club de Toulon, et ce jusqu'à la fin octobre. Malheureusement, l'international australien ne jouera finalement pas pour l'équipe varoise. En effet, Pierre Mignoni a annoncé en conférence de presse que Gordon avait été victime d'une commotion cérébrale. Toujours selon l'entraîneur du RCT, le demi de mêlée devrait être absent plusieurs semaines : ''C'est une commotion cérébrale assez importante qui ne peut pas lui permettre d'assumer son rôle de joker Coupe du monde. Il en a malheureusement pour quatre à huit semaines, sa carrière n'est pas remise en cause mais il n'est pas capable d'être sur le terrain tout de suite''.

Un énorme coup dur pour le joueur de 30 ans, qui va donc retourner dans son club de cœur, les Waratahs, afin de soigner sa blessure. Quant à Toulon, le club va devoir désormais trouver un remplaçant, comme l'indiquait Pierre Mignoni : ''On cherche quelqu'un de disponible maintenant, ce n'est pas évident mais on va trouver''. Pour rappel, les clubs de Top 14 ont jusqu'au 7 septembre pour engager un éventuel joker Coupe du Monde. À noter que pour l'heure, Alun Wyn Jones, Noah Lolesio, Setariki Tuicuvu ainsi que Noa Nakaitaci ont tous rejoint le RCT, et ce jusqu'à la fin du Mondial.

