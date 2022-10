TOP 14. TRANSFERT. Stars internationales, Tricolores... le mercato du Stade Français s'annonce passionnant !

Joe Marchant serait en contacts avancés avec le Stade Français. Il pourrait rejoindre le Top 14 l'an prochain, en tête d'affiche d'un gros recrutement parisien.

Il est cinq heures, Paris s'éveille. Ou plutôt octobre arrive, Paris s'anime. Du côté de la Porte d'Auteuil, on annonce le grand chambardement. Gonzalo Quesada pas conservé à la fin de la saison, Laurent Labit et Karim Ghezal convaincus de prendre la tête des pensionnaires de Jean-Bouin, 11 fins de contrats qui se trament... À l'heure d'écrire ces lignes, le Midi Olympique croît savoir que des garçons comme Harry Glover, Telusa Veainu ou Alex Arrate ne devraient plus être de l'effectif stadiste l'an prochain. Un dégraissement qui pourrait s'accompagner de celui de Marcos Kremer, pisté par Clermont et dont les émoluments très élevés iraient dans le sens contraire de la diminution salariale que doit entamer Paris en vue de 2023/2024. C'est pour mieux recruter, mon enfant...

Car l'idée, dans le 16ème arrondissement, est d'avoir la latitude financière pour frapper fort en vue de l'année prochaine. Comme relayé ce mardi sur notre site, le Tricolore Baptiste Couilloud serait par exemple pisté de près par le club de Hans-Peter Wild. D'autres valeurs sûres du Top 14 sont convoitées comme Olivier Klemenczak mais surtout, l'entité de la capitale chercherait à - enfin - faire venir un centre de calibre international. Après les transferts avortés de Francis Saili ou Huw Jones, c'est un autre joueur des Harlequins que le Stade Français voudrait enrôler la saison prochaine. En l'occurrence, le Midol nous informe que la priorité du duo Labit/Ghezal serait le polyvalent anglais de 26 ans, Joe Marchant. Capé 12 fois avec l'Angleterre, l'enfant de Winchester est devenu un membre important du groupe d'Eddie Jones ces dernières saisons. Attaquant racé, aussi intelligent que rapide et surtout capable d'évoluer au centre comme à l'aile avec la même facilité, il a déjà planté 45 essais en 109 apparitions avec le club londonien.

Reste que son transfert en France le rendrait inéligible pour la sélection, à seulement 27 ans... Mais la diminution du salary cap anglais a ses raisons que la raison ignore et la tentation de venir en Top 14 est de plus en plus en plus forte outre-Manche. Après Sam Simmonds au MHR et les rumeurs des venues de Biggar ou Nowell, d'autres grands noms du rugby britannique pourraient donc être enclins à débarquer dans l'Hexagone. Et ça, le Stade Français l'a bien compris...

