TOP 14. Stade Toulousain. Une route toute tracée vers un barrage à domicile ?

Longtemps en difficulté à cause des doublons, le Stade Toulousain est aujourd'hui en très bonne posture pour se qualifier, et peut-être même plus…

Le dimanche 6 mars, au soir d'une nouvelle défaite sur la pelouse du Stade Français (23-16), le Stade Toulousain venait d'être relégué à la 7ème place du classement, non-qualificative pour les phases finales. Un petit événement, tant les hommes d'Ugo Mola avaient dominé le rugby français ces dernières années. Mais voilà, des doublons répétés, ainsi qu'une baisse du niveau de jeu significative ont amené le double champion de France en titre à se faire éjecter pour la première fois de la saison hors du Top 6. Une situation qui inquiétait à l'époque les supporters toulousains. Heureusement pour ces derniers, le retour des internationaux a fait du bien au club de la ville rose. En témoignent les victoires importantes face au LOU (27-19), ou encore contre le Stade Rochelais (23-16). Des résultats positifs, qui ont permis aux coéquipiers d'Antoine Dupont d'occuper la 6ème place, à une journée de la fin. Mais voilà, avec seulement 2 points d'avance sur le RCT, et 3 sur le LOU, on pourrait se dire que la qualification est loin d'être assurée pour les Toulousains. Et pourtant, ces derniers peuvent désormais espérer bien mieux que leur 6ème place…

S'il y a bien longtemps que le Stade Toulousain n'espère plus se qualifier directement pour les demi-finales, il se pourrait en revanche que le club le plus titré de France arrive à décrocher un barrage à domicile inespéré. En effet, Romain Ntamack and co affronteront lors de la dernière journée le dernier du championnat, le Biarritz Olympique. Les Basques n'ont plus rien à jouer, et même s'ils voudront certainement bien finir, il ne serait pas étonnant de voir Toulouse l'emporter largement avec le bonus offensif. Ce succès permettrait au club d'atteindre 71 points, et donc de prendre quasiment à coup sûr la quatrième place du classement. Car dans le même temps, le Stade Rochelais (4ème avec 67 points) et le Racing 92 (5ème avec 66 points) rencontreront respectivement le LOU à l'extérieur, et le RCT. Deux clubs qui jouent aussi leur qualification lors de cette dernière journée. Et même si une victoire des Maritimes et des Franciliens reste tout à fait possible, il faudrait que ces derniers s'imposent eux aussi avec le bonus offensif pour rester devant le Stade Toulousain. Un scénario bien moins probable, au vu de l'adversité qu'il y aura face à eux.

