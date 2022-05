TOP 14. Stade Toulousain. Le repos des guerriers pour mieux triompher ?

Éliminés en demi-finale de Champions Cup face au Leinster, les Toulousains ont pu (enfin) souffler après des semaines très rythmées. Une bonne nouvelle avant les phases finales ?

Et si pour Toulouse, l'élimination en demi-finale de Champions Cup était un mal pour un bien ? Théoriquement, bien sûr que non. Les hommes d'Ugo Mola voulaient absolument se qualifier en finale de Champions Cup, et être à la place des Rochelais. Malheureusement pour eux, le Leinster était trop fort ce jour-là, et les coéquipiers de Sexton n'ont fait qu'une bouchée des Rouges et Noirs. Oui mais voilà, force est de constater que cette semaine de pause a certainement fait du bien aux joueurs de la Ville Rose, totalement lessivés. Sur le pont depuis le début du Tournoi, les internationaux du Stade Toulousain n'ont cessé d'enchaîner les matchs à haute intensité (Ulster, Munster, La Rochelle), ce qui ne faisait qu'augmenter le risque de blessure. Ugo Mola, qui était le premier à se plaindre de ce calendrier dingue, a donc pu mettre certains cadres comme Dupont ou Ntamack en vacances, avant d'attaquer tambour battant les phases finales de Top 14. Car oui, malgré des passages à vide, le Stade Toulousain est actuellement en bonne position pour se qualifier en barrage. 6èmes à un point du Stade Rochelais (4ème), les coéquipiers de Julien Marchand pourraient même disputer un barrage à domicile, en cas de victoire avec bonus offensif face à un Biarritz déjà relégué. Une tâche loin d'être impossible pour Toulouse, d'autant que le champion de France en titre a vu son infirmerie se vider ces derniers jours...

Handicapé depuis plusieurs semaines par de nombreuses blessures, le Stade Toulousain va enregistrer d'importants retours avant la réception de Biarritz. À commencer par le géant australien Richie Arnold, qui pourrait faire son retour dès ce dimanche. De même pour le centre Sofiane Guitoune, blessé depuis presque deux mois. Un renfort de poids, surtout lorsque l'on sait que Tauzin et Chocobares ne rejoueront pas de la saison. Au poste de pilier, la suspension de Faumuina sera comblée par le retour de l'Américain David Ainu'u, qui avait inquiété face au CAB il y a quinze jours. Enfin, les jeunes Baptiste Germain et Dimitri Delibes vont également effectuer leur retour d'ici la fin de la saison. Si pour Delibes, le match de Biarritz risque d'être court, Germain pourrait postuler dès ce dimanche, tout comme Nanai-Williams. Vous l'aurez compris, à l'aube des phases finales, les bonnes nouvelles ne cessent d'arriver pour le Stade Toulousain. À voir désormais si les coéquipiers d'Antoine Dupont arriveront à soulever une nouvelle fois le bouclier de Brennus, comme ce fut le cas en 2019 et 2021.

