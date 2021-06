Top 14. Stade Rochelais. Saison terminée pour Pierre Bourgarit !

Cadre du pack rochelais, le talonneur tricolore Pierre Bourgarit devra laisser ses partenaires suite à une blessure au genou.

Top 14. Le couperet est tombé pour Charles Ollivon (Toulon) : ce sont les croisésC’est un gros coup dur pour le Stade Rochelais et leurs supporters : Pierre Bourgarit ne sera pas des phases finales. Le club maritime vient de l’annoncer sur leurs réseaux sociaux. L’international français s’est blessé au genou durant l'entraînement et doit subir une opération. La zone du ménisque serait apparemment touchée.

Blessé lors du déplacement à Clermont, notre talonneur @BourgaritP doit se faire opérer du genou. Sa saison est malheureusement terminée.



Nous lui souhaitons une bonne rééducation et espérons vite le retrouver sur le terrain😘 June 8, 2021

Cette nouvelle est un vrai coup dur pour le joueur et ses coéquipiers. L’ancien joueur d'Auch était en effet un titulaire important du dispositif rochelais. Mobile et adroit techniquement, il a inscrit 9 essais en Top 14 cette saison avec le Stade Rochelais. Il est le seul joueur de première ligne à avoir atteint ce compte cette saison et le deuxième avant à avoir marqué le plus d’essai derrière son coéquipier Grégory Alldritt. Plus que les phases finales, le joueur ratera également la tournée en Australie. Pas compris dans la hiérarchie actuelle composée de Marchand, Mauvaka et Chat, le vice-champion d’Europe aurait peut-être pu avoir son mot à dire. En effet, selon plusieurs sources dont Midi Olympique, Fabien Galthié se passerait de bons nombres de cadres pour le voyage en Océanie. Il aurait décidé de laisser au repos plusieurs cadres et de ne pas prendre les finalistes du Top 14. Ainsi, en imaginant que La Rochelle n’irait pas en finale, Bourgarit aurait eu de sérieuses chances d’être appelé dans le groupe France.



Le Rugbynistère tient à témoigner tout son soutien et ses encouragements à Pierre Bourgarit pour son opération et sa récupération. En espérant le voir au plus vite sur le terrain et dans les meilleures conditions.