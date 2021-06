Top 14. Le couperet est tombé pour Charles Ollivon (Toulon) : ce sont les croisés

Le 3e ligne du XV de France et de Toulon Charles Ollivon sera absent des terrains pendant plusieurs mois en raison d'une blessure sérieuse au genou.

VIDEO. Top 14. Coup dur pour le capitaine du XV de France Charles Ollivon (RCT)C'était à craindre aux vues des images. C'est désormais officiel : Charles Ollivon a été victime d'une rupture du ligament croisé du genou gauche face à Castres. Le capitaine et troisième ligne de Toulon et du XV de France va devoir passer par la casse opération. "Malheureusement les blessures font aussi partie d’une carrière et il n’y a jamais de bon moment. Je me réjouissais tellement de retrouver le public dans quelques semaines et de partager à nouveau de belles émotions avec vous, a commenté le Toulonnais sur les réseaux sociaux. Je vais maintenant prendre le temps de me soigner pour être au rendez-vous des grandes échéances et revenir plus fort." Le RCT n'étant pas qualifié pour les phases finales du Top 14, il va avoir le temps de se soigner correctement. On ne devrait pas le revoir avant l'automne. Un coup dur pour Toulon et le XV de France. Pour rappel, Charles Ollivon avait bien failli prendre sa retraite en raison d'une blessure à l'épaule qu'il ne parvenait pas à soigner. Mais il avait persévéré pour revenir plus fort.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Charles Ollivon (@charlesollivon)

Il ne sera bien évidemment pas de la tournée des Bleus en Australie en juillet. Et on imagine qu'il sera trop juste en termes de jeu et de forme physique pour prétendre aux tests de l'automne. Aussi, son retour sous le maillot du XV de France pourrait ne pas avoir lieu avant le Tournoi des 6 Nations 2022. Une absence de taille dans les rangs tricolores. Le sélectionneur Fabien Galthié en avait fait un de ses leaders depuis sa prise de fonction. Le Toulonnais montrait l'exemple en défense comme en attaque. Il avait été ainsi le meilleur marqueur d'essai de l'édition 2020 du Tournoi. Sur les réseaux sociaux, Galthié s'est dit attristé par cette blessure.