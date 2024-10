TOP 14. Six revers à la maison, des victoires en pagaille à l'extérieur, qui sera l'irréductible résistant ?

En seulement quatre journées de Top 14, les victoires à l'extérieur s'accumulent et les réceptions deviennent de plus en plus complexes. Voici le premier bilan.

Déjà six clubs défaits

Presque la moitié des équipes du Top 14 ont déjà perdu au moins une rencontre à domicile cette saison ! Cette statistique a été encore prouvée ce week-end, car deux équipes ont perdu leur invincibilité à la maison.

Le Racing 92 a été coiffé au poteau face à La Rochelle dans les derniers instants, à cause d'une pénalité de l'ancien de la maison, Teddy Iribaren (16-17). À Créteil, les hommes de Stuart Lancaster ne semblent pas être à l'aise, et la direction francilienne a demandé à jouer à Paris La Défense Arena pour la réception de Toulouse.

D'ailleurs, ce sont bien les Toulousains qui ont aussi perdu à la piaule, dimanche soir contre l'UBB (12-16). Les Bordelais ont réussi à prendre leur revanche, et à mettre fin à une série de 33 victoires consécutives des rouge et noir et dans la ville rose. Ces derniers n'avaient plus perdu depuis le 22 février 2022 face au Stade Français, ce fut l'événement du week-end.

Ensuite, lors de la troisième journée, c'était au tour du Stade Français de perdre à Jean-Bouin face à Toulon (10-14). Ces derniers n'ont d'ailleurs remporté qu'un seul match cette année, une situation délicate. Dans le même temps, Montpellier a aussi perdu face à Toulouse (11-20), mais pour la deuxième fois de la saison dans l'Hérault, après le revers face au LOU lors de la première journée (22-26).

Lors de la deuxième journée, seuls les Catalans se sont inclinés, mais pas vraiment à domicile. Ces derniers ont perdu au stade Raoul-Barrière de Béziers. La rencontre avait été délocalisée en raison de la construction de la nouvelle pelouse d'Aimé-Giral, qui est disponible désormais. D'ailleurs, la troupe de Franck Azéma a renversé Clermont dessus le week-end dernier (33-3).

Enfin, lors de la première journée de championnat, Vannes avait été largement battu par le champion de France toulousain pour sa première en Top 14 (18-43). Depuis, les Bretons se sont bien repris en battant le LOU, 30 à 20, dans un stade de La Rabine en fusion.

Encore huit résistants

Verra-t-on une équipe garder son invincibilité cette saison à domicile ? Pour le moment, huit clubs n'ont pas encore cédé, mais pour combien de temps ?

Parmi eux, La Rochelle, Bordeaux, Castres et l'ASM vont recevoir ce week-end, et tenter de garder inviolé leur stade. Les Maritimes vont accueillir le LOU, qui a déjà gagné hors de ses bases à Montpellier et qui est en grande forme. Néanmoins, ces derniers devraient faire tourner leur effectif.

Ensuite, l'UBB va recevoir Bayonne, qui reste sur un succès étriqué face au MHR (28-27) et qui ne représente pas une réelle menace pour Bordeaux. Castres, qui est passé proche de la défaite lors de la réception du Racing, va tenter de battre Toulouse. L'année dernière, les Tarnais avaient gagné 31-23, et seraient bien inspirés de réaliser la même opération.

Enfin, Clermont va recevoir Toulon, qui a été victorieux dans la capitale et qui est sur une série de trois succès de suite. Cette rencontre sera engagée, et Clermont devra montrer un tout autre visage que celui aperçu sur la pelouse de Perpignan.

Parmi les équipes encore invaincues à la maison, nous retrouvons évidemment Bayonne, qui a été poussé par un public fantastique contre Perpignan (21-19) et Montpellier (28-27). Fragile, mais solidaire, Bayonne avait perdu trois matchs la saison dernière à Jean-Dauger.

Le LOU est aussi en bonne forme cette saison, et grâce à la botte de Léo Berdeu, les rouge et noir ne sont pas tombés dans le piège de l'UBB (28-26). Le week-end dernier, le LOU a aussi gagné, mais encore une fois de justesse face à Castres, 40-38. Prochaine réception, celle du Stade Français.

La Section Paloise est dans le même cas, avec deux victoires bonifiées au Hameau. La première contre Bayonne, 51 à 29, puis samedi dernier contre Paris, 30 à 16. Ils recevront le CO lors de la sixième journée.

Enfin, le RCT a gardé l'antre de Mayol intacte, avec deux succès face à Castres (30-28) et Vannes (54-19). La saison dernière, seul l'UBB avait battu Toulon à domicile, lors de la phase régulière du Top 14.

