TOP 14. Serin/Biggar à la charnière, Sinckler, Ollivon et Villière pour défier l'ASM, la composition probable du RCT

Affiche de rêve ce dimanche soir entre l'ASM Clermont et le RCT, en Auvergne. Sur une bonne série de victoires, Toulon tentera de ramener des points de Marcel-Michelin. Voici la compo probable.

Une équipe faite pour gagner

Le RCT est une des équipes du Top 14 qui est le plus en forme ces temps-ci. Outre une courte défaite lors de la première journée face à La Rochelle (19-15), les hommes de Pierre Mignoni ont remporté leurs trois derniers matchs.

Le week-end dernier, Toulon a battu 54 à 17 le RC Vannes, et figure à présent à la troisième place du Top 14, à égalité avec le Stade Toulousain et l'UBB. En plus de cela, avec une victoire et un bonus défensif, les Varois savent jouer hors de leurs bases.

Dans la capitale, la bande de Charles Ollivon a dépassé le Stade Français, et a démontré que la puissance de ses avants n'était pas à prendre à la légère. Pour les deux prochaines journées, Toulon se déplace sur la pelouse de Clermont, et ensuite au Racing 92.

Il semblerait que ce soit le déplacement à Clermont qui soit choisi pour tenter de ramener une victoire. Mignoni et son staff, devrait selon nous, concocter un XV de départ compétitif, à commencer par la première ligne avec Jean-Baptiste Gros, Mickaël Ivaldi et l'expérimenté Kyle Sinckler.

Dans la cage, Toulon pourra compter sur Yannick Youyoutte, ainsi que David Ribbans en qualité de numéro 5. En ce qui concerne la troisième ligne, les flankers seront Esteban Abadie et Lewis Ludlam et le poste de troisième centre devrait être occupé par Charles Ollivon.

Pour la charnière, Baptiste Serin sera bien titulaire, et sera associé à Dan Biggar, qui fait son retour à l'ouverture après avoir laissé le numéro 10 à Garbisi et Hervé. La paire de centres sera composée de Jérémy Sinzelle et de Leicester Fainga'anuku.

Aux ailes, Gabin Villière sera titulaire d'un côté et le funambule Setariki Tuicuvu de l'autre. Marius Domon sera en charge du champ profond.

Sur le banc, nous retrouverons Danny Priso, Teddy Baubigny, Emerick Setiano, Corentin Mézou, Matéo Le Corvec, Selevasio Tolofua, Jules Danglot et Enzo Hervé.