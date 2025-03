TOP 14. Segonds assome Paris, l'UBB fait tomber le leader : les pronos de la 19e journée

Pour cette 19ᵉ journée de Top 14, les affiches sont alléchantes et les scénarios promettent encore d'être dingues. Voici les pronostics de la rédaction.

La Rochelle – Castres

Le Stade Rochelais joue (très) gros. Les Maritimes sont dans une période extrêmement difficile avec une série de six défaites. Leur dernière victoire remonte au 4 janvier face aux cadets du Stade Toulousain. Cet enchainement terrible a fait sombrer le club à la caravelle, qui pointe à la 9e position au classement. Une réaction est attendue samedi à Deflandre. Mais sans Kerr-Barlow, Dulin, Danty et Skelton, la tâche ne sera pas aisée. En face, Castres (5e) pourrait profiter de ce match pour faire la différence face à un concurrent direct au top 6. Les séries sont faites pour s’arrêter, victoire des locaux dans la douleur, bonus pour le CO.

TOP 14. ⚠️ Stade Rochelais : urgence résultats, retour express des internationaux : la clé du réveil rochelais ?

Une rencontre entre deux équipes malades. L’ASM a beaucoup souffert pendant les doublons à cause d’un calendrier très relevé. Dans le contenu, les hommes de Christophe Urios étaient loin d’être ridicules. Comptablement, ils sont sortis du top 6 et doivent raccrocher les wagons. La réception des Franciliens doit être le tremplin parfait pour leur fin de saison. Bonus offensif pour les Jaunards.

TOP 14. Pour viser (beaucoup) plus haut, 'l'acharné' Jauneau doit progresser dans ce domaine essentiel

La Section doit impérativement engranger le maximum de points avant le tryptique (Toulouse, UBB, Bayonne) qui l’attend. Sans compter que les Béarnais sont encore en course en Challenge Cup. Avec un grand nombre de blessés, notamment en troisième ligne, il faudra gérer l’effectif pour tenir jusqu’en juin. Attention au MHR qui se déplacera au Hameau avec des intentions. Les Cistes sont capables d’embêter n’importe quelle formation du championnat. Le match se jouera devant, comme souvent. Si les Palois répondent au défi physique imposé par les visiteurs, ils l’emporteront.

Le RCV a réussi ses doublons ! Trois victoires en quatre matchs, avec des succès sur les clubs de la capitale, et les Vannetais se sont complètement relancés. Malheureusement, ils ne jouent pas dans le même championnat que leurs adversaires du jour. Les esprits seront tournés vers la réception de l’USAP la semaine suivante. L’occasion parfaite pour que les partenaires de Baptiste Couilloud empochent les cinq points.

TRANSFERT. TOP 14. Vannes trace son chemin, avec un savant mélange de continuité et de renouveau

Stade Français – Bayonne

Un match particulier qui verra le retour de Joris Segonds sur ses terres. L’eau a coulé sous les ponts en quelques mois et la dynamique des deux clubs s’est inversée. L’Aviron joue la qualification, Paris se bat pour son maintien. L’ouvreur pourrait bien être le bourreau de son ancien club. D’autant plus qu’il devrait être accompagné de Tuilagi et Maqala, la meilleure paire de centre du championnat. Si les Basques jouent le jeu, ils seront en mesure d’accrocher leur troisième victoire à l’extérieur de la saison.

RC Toulon – Perpignan

Si le match peut paraitre déséquilibré sur le papier, attention à ne pas se relâcher à Mayol. On sait que les Perpignanais sont capables de tout, d’autant qu’ils vont profiter de quelques retours importants. Marvin Orie, Seilala Lam et Tavite Veredamu postulent pour ce match. Malgré tout, les hommes de Pierre Mignoni ne devraient pas laisser passer leur chance de récolter de gros points. D’autant que leurs deux concurrents directs s'affrontent ce week-end. Victoire bonifiée des Varois.

UBB – Stade Toulousain

C’est simple, tous les internationaux sont en vacances chez les Stadistes. Marchand, Mauvaka, Baille, Aldegheri, Flament, Meafou, Roumat, Cros, Jelonch, Ntamack, Kinghorn, Capuozzo et Ramos manquent à l’appel. Mais cela ne veut pas dire que les Rouge et Noir ne seront pas compétitifs. La troisième ligne Willis-Roumat-Castro Ferreira en est la preuve. Méfiance des jeunes pousses toulousaines. Chez les locaux, Moefana récupèrent lui aussi de son Tournoi réussi. Mais Buros et Bielle-Biarrey vont se tester ce vendredi avant de prendre une décision. Leur présence changerait beaucoup de choses pour ce choc de haut de tableau. Le match s’annonce accroché, avec une guerre de tranchée dans les rucks. Si Bordeaux parvient à ménager des ballons propres à sa charnière, il ne devrait pas être loin de l’emporter.

TOP 14. L’UBB face à l’incertitude : plusieurs internationaux sur le flanc avant le choc contre Toulouse