TOP 14. L’UBB face à l’incertitude : plusieurs internationaux sur le flanc avant le choc contre Toulouse

Trois jours avant le choc de la 19e journée face au Stade Toulousain, Yannick Bru doit composer avec plusieurs internationaux sur la touche.

Dimanche soir, l’Union Bordeaux-Bègles reçoit le Stade Toulousain pour un duel au sommet du Top 14. Mais à quelques jours de ce rendez-vous capital, les incertitudes s’accumulent dans les rangs girondins. Entre repos forcé et blessures inquiétantes, Yannick Bru va devoir jongler avec son effectif pour aligner une équipe compétitive face aux Rouge et Noir.

Moefana mis au repos, Bielle-Biarrey dans le flou

Après avoir énormément enchaîné avec le XV de France lors du Tournoi des 6 Nations, Yoram Moefana ne sera pas de la partie ce week-end. Le centre girondin est laissé au repos, une décision logique après son lourd volume de jeu. Il pourra revenir pour le déplacement au Racing 92 ou la réception de l’Ulster la semaine suivante.

En revanche, l’inquiétude est réelle autour de Louis Bielle-Biarrey. L’ailier, auteur d’un Tournoi exceptionnel, a été mis à l’arrêt ‘’après avoir eu des vomissements répétés et des suspicions de chocs à la tête pendant le Tournoi’’, indique Sud Ouest. Il ne s’est pas entraîné en début de semaine, et un point sera fait vendredi pour déterminer s’il peut postuler contre Toulouse.

On imagine que le staff croise les doigts pour aligner sa pépite sur la pelouse du stade Matmut Atlantique dimanche. ‘’LBB’’ est capable de changer un match à lui seul et amène beaucoup de danger dans la ligne girondine.

🎥 8 essais dans un Tournoi : un moment historique pour Louis Bielle-Biarrey 👏#SixNationsRugby pic.twitter.com/8plxya008s — Six Nations (FR) (@SixNations_FR) March 19, 2025

Buros et Gray également incertains

Dans le même registre, Romain Buros et Jonny Gray sont toujours dans l’incertitude. Le premier, touché à la cuisse, traîne une béquille persistante depuis son retour à la compétition face à Perpignan. Le second, gêné au genou, n’avait pas pu jouer le dernier match de l’Écosse dans le Tournoi et pourrait également manquer à l’appel.

Cela commence à faire beaucoup pour l’UBB, qui n’a pas vraiment de marge en deuxième ligne avec la blessure d’Adam Coleman.

Lucu, Penaud et Jalibert bien présents

Malgré ces absences potentielles, Maxime Lucu, Damian Penaud et Matthieu Jalibert postulent bien pour cette rencontre. Un atout de taille pour Bordeaux, qui devra s’appuyer sur ses cadres pour rivaliser avec un Stade Toulousain redoutable, même privé de ses internationaux.

Seule bonne nouvelle pour les Bordelais : le retour de Pierre Bochaton. Absent depuis janvier suite à une opération du dos, le deuxième ou troisième ligne est enfin opérationnel et pourrait retrouver du temps de jeu ce dimanche.

Un choc et un effectif diminué

Face à un Stade Toulousain qui a décidé de ménager tous ses internationaux, l’UBB doit gérer une situation bien plus complexe. Entre précaution médicale et gestion du temps de jeu, le staff girondin va devoir prendre des décisions fortes avant d’annoncer son groupe.

Malgré tout, l’UBB espère ne pas voir son effectif trop décimé pour ce duel face au leader. En cas de victoire, les locaux recolleraient aux Stadistes en têtes du classement.