TOP 14. ⚠️ Stade Rochelais : urgence résultats, retour express des internationaux : la clé du réveil rochelais ?

L’horloge tourne à La Rochelle. Une 9e place, un calendrier compliqué et un public qui commence à s’impatienter… Il va falloir envoyer du lourd face à Castres.

L'heure est à la mobilisation et surtout aux résultats du côté du Stade Rochelais. Les Maritimes n'ont plus gagné depuis la mi-janvier (!) toutes compétitions confondues. Un bilan très loin des ambitions d'un club qui vise le titre. En Top 14, les hommes de Ronan O'Gara restent sur quatre revers de rang. La réception de Castres samedi doit permettre aux Rochelais de basculer du bon côté.

Top 14 : une 9e place qui met la pression sur La Rochelle

Mais ce ne sera pas une partie de plaisir. Si la trêve aura très certainement fait du bien aux corps comme au mental, la pression sera bel et bien présente dans les rangs des locaux. Et pour cause, ils n'ont plus battu les Tarnais depuis février 2023. C'était à Pierre-Fabre à l'époque. Mais quelques mois plus tard, ils s'inclinaient à la maison, 24 à 27.

Cette saison, les Rochelais ont déjà laissé filer deux rencontres à domicile. Et ça se ressent au classement avec une 9e place. Alors oui, le championnat est très serré. Avec des résultats qui peuvent faire évoluer la hiérarchie chaque week-end. Mais les efforts consentis à la sortie de l'hiver pourraient se payer au printemps lors des matchs couperets.

Et ça, O'Gara l'a bien compris. C'est maintenant qu'il faut mettre un coup de collier. Aussi, l'entraîneur irlandais devrait demander à certains de ses meilleurs joueurs, à savoir les Tricolores fraichement titrés dans le 6 Nations, de jouer les prolongations. Selon les informations de Midi Olympique, les internationaux français postulent en effet pour affronter Castres.

O’Gara compte sur ses Tricolores pour inverser la tendance

Grégory Alldritt en tête de file, ils étaient tous à l'entrainement ce jeudi. Même le vétéran Uini Atonio. Avec Boudehent ou encore Jegou, ils ont à peine eu le temps de fêter le deuxième titre des Bleus dans le Tournoi, qu'il faut déjà repartir au charbon. Les vacances attendront pour les avants rochelais.

Selon nos confrères, présents à l'entraînement des Maritimes, tous devraient être sur la feuille de match face aux Tarnais. Seul Atonio pourrait démarrer dans la peau d'un finisseur. Le 6 Nations n'a pas été de tout repos pour le pilier. Il aura donc un rôle d'impact-player contrairement aux autres Tricolores.

A commencer par Reda Wardi et Pierre Bourgarit, dont l'impact en mêlée mais aussi dans le jeu courant doit permettre au Stade Rochelais de prendre le dessus sur une formation castraise, qui, si elle n'a remporté qu'un match en déplacement, et toujours compliquée à manoeuvrer. Surtout si elle prend la confiance au fil de la rencontre.

Supporters impatients : les Maritimes doivent répondre présents

Sous l'impulsion de ses internationaux français comme étrangers, le Stade Rochelais devra imposer son rythme dès l'entame de la partie. Le coach irlandais attend une fois de plus que les actes suivent les paroles. Et que ses ouailles montrent enfin leur vrai visage à des supporters qui, s'ils sont toujours aussi présents dans le stade, commencent aussi s'impatienter.

Il faut dire qu'il ne reste qu'une grosse poignée de matchs à jouer dans la saison. Et seulement trois rencontres à domicile après cette 19e journée. Autant dire que chaque réception vaut désormais son pesant d'or et de points. Des affiches qui ne seront pas vraiment gagnées d'avance. Avec la venue de Bayonne, actuellement 4e, Montpellier, un adversaire direct, et Perpignan qui pourrait jouer sa place dans l'élite lors de la 25e journée.