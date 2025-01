TOP 14. Sans Penaud, Moefana et Bielle-Biarrey mais avec sa charnière : la compo probable de l'UBB

Période de doublons oblige, le staff de l'UBB sera privé de ses meilleurs éléments pour affronter le LOU à l'occasion de la 15ᵉ journée de Top 14.

L’Union Bordeaux-Bègles est sur une série exceptionnelle de neuf victoires consécutives. Samedi soir, les partenaires de Maxime Lucu reçoivent le LOU Rugby, 10ᵉ au classement, avec pour objectif d’enchainer un dixième succès de rang.

Pour cela, les Girondins pourront surfer sur l’excellente dynamique de la Champions Cup. Face à Exeter puis aux Sharks, ils ont inscrit 135 points et 21 essais en deux matchs ! Dire que l’UBB est en confiance serait un euphémisme. L’attaque girondine croque le moindre espace et n’est jamais rassasiée, mais attention à l’appétit du LOU.

Le Tournoi des Six Nations en approche

Pour la 15ᵉ journée de Top 14, 23 internationaux seront protégés par la convention entre la FFR et la LNR, ce qui signifie que Bordeaux ne sera pas au complet. On ne s’avance pas trop en imaginant que Bielle-Biarrey, Moefana, Depoortère et Penaud seront retenus à Marcoussis, sauf surprise.

Matthieu Jalibert : "Je suis très heureux de monter à Marcoussis. On va voir comment ça se passe mais c'est toujours important d'être dans le groupe pour préparer un Tournoi des Six Nations. Il y a de l'excitation. Ça vient récompenser aussi mon travail."

À la charnière, Lucu et Jalibert, un peu plus loin dans la hiérarchie, devraient être de retour en Gironde. Sans sa ligne de trois-quarts internationale, l’UBB aura fort à faire pour conserver son invincibilité à domicile. Mais les internationaux ne seront malheureusement pas les seuls absents.

Du côté de l’infirmerie

Matis Perchaud (épaule), Pierre Bochaton (dos), Romain Buros (cheville) et Adam Coleman (cuisse gauche) sont toujours en cours de soin. En deuxième ligne, Jonny Gray et Cyril Cazeaux sont incertains, ils se testeront cette semaine.

Mais bonne nouvelle, Sipili Falatea et Pete Samu, tous deux blessés au genou, ont repris le chemin de l’entrainement cette semaine. Ils risquent d’être trop justes pour jouer samedi, mais devraient postuler pour le déplacement à Bayonne le 15 février prochain.

Yannick Bru devra jongler entre les blessures en deuxième ligne et l’absence de ses internationaux derrière. Choisir la composition d’équipe ne sera pas une tâche facile dans ces conditions, d’autant plus que l’UBB a une obligation de résultat s’ils souhaitent conserver leur place de leader. Pression maximale sur les épaules des Girondins à Chaban Delmas samedi soir.





Bordeaux 1 Boniface 2 Lamothe 3 Tameifuna 4 Petti 5 Gray 6 Matiu 8 Tatafu 7 Vergnes 9 Lucu 10 Jalibert 11 Retière 12 Van Rensburg 13 Uberti 14 Reybier 15 Carbery 16 Sa 17 Poirot 18 Sadie 19 Ricard



20 Gazzotti 21 Diaby 22 Lesgourgues 23 Tapuai