TOP 14. Rupture de stock chez les 9 : et si le Stade Toulousain utilisait son couteau suisse ?

Privé de Dupont, Saito et Capuozzo, le Stade Toulousain doit faire preuve d’imagination à la mêlée.

Le Stade Toulousain a beau être taillé pour toutes les compétitions, il n’est pas à l’abri d’une tuile. Et c’est peu dire que le poste de demi de mêlée ressemble ces jours-ci à un champ de ruines. Dupont, Capuozzo, Saito… tous out. Seul rescapé en état de jouer : Paul Graou. Et autant dire que le staff toulousain le préserve au maximum pour l’aligner dans une semaine face à Bordeaux.

Avec une demi-finale de Champions Cup qui approche à grands pas et un derby contre Castres ce samedi (14h30) à gérer avant, Toulouse est sur un fil. Une seule blessure supplémentaire, et le club ferait face à un sacré casse-tête.

Un petit nouveau en 9, Cramont au talon : La composition probable du Stade Toulousain face à Castres

Mallía, le couteau suisse

C’est là que Santiago Chocobares entre en scène. L’international argentin, interrogé sur cette pénurie, a balancé une idée mi-sérieuse mi-blague : "J’ai un pote argentin très bon à ça, la polyvalence... peut-être que vous le connaissez."

Clin d’œil complice, mais suggestion pas si absurde. Depuis son arrivée à Toulouse, Juan Cruz Mallía a prouvé qu’il savait tout faire : arrière, ailier, centre, ouvreur… alors pourquoi pas demi de mêlée ? Son sens du jeu, sa technique et son sang-froid en font un candidat crédible en cas d’extrême urgence.

"Je sais faire des passes…"

Du côté des avants, on préfère rester à sa place. Rodrigue Neti, interrogé dans la foulée, a décliné l’invitation à se reconvertir dans la charnière : "Je sais faire des passes hein, mais après le reste…" rigolait le pilier gauche. Et il n’a pas tort : si l’humour permet de relativiser, la situation reste inconfortable pour Ugo Mola et son staff.

27 jours après le déluge de Mayol, pourquoi le RCT vs Toulouse au Vélodrome s’annonce historique ?

Saito attendu, Capuozzo espéré

Pour l’heure, Graou est le seul spécialiste valide. Le staff l’entoure de précautions, conscient qu’une blessure compromettrait sérieusement les ambitions du club. Naoto Saito, lui, pourrait faire son retour dès la semaine prochaine. Quant à Ange Capuozzo, qui avait été testé au poste, sa reprise s’annonce plus rapide que prévu… mais trop juste pour le week-end.

En attendant, Toulouse serre les dents, bricole, et croise les doigts. Le jeune Simon Daroque se tient prêt en cas de besoin. Le staff Rouge et Noir envisage toutes les solutions, des plus sérieuses aux plus farfelues.