TOP 14. RUGBY. Revenu de blessure, Urdapilleta peut-il sortir Castres de la mouise ?

Benjamin Urdapilleta est de retour aux affaires pour défier le Racing 92 à domicile pour la 14ᵉ journée de Top 14.

Ils l’attendent comme le Messi. Après avoir dignement fêté le sacre de son pays à la Coupe du monde de football et s’être remis de sa blessure, Benjamin Urdapilleta est de retour. Avec seulement 5 petites feuilles de matchs depuis le début de la saison, les pépins physiques ne l’ont pas épargné. Pour dire, le joueur qui aura 37 ans en mars prochain n’a même pas disputé un tiers des rencontres. Douzième au classement, le finaliste de la dernière saison de Top 14 se fait peur dans les résultats. Néanmoins, seulement 6 petits points les séparent de la sixième place. Une série de victoires pourrait donc rapidement replonger les Tarnais dans le bain. La question se pose alors, Urdapilleta revient-il à point nommé ? Est-il l’homme de la situation ?

Une animation offensive qui inquiète…

Depuis le début de la saison, le Castres Olympique a remporté uniquement 6 matchs en Top 14. Sur ces rencontres, 4 d’entre elles avaient l’ouvreur argentin en tant que titulaire. En dehors de ce dernier, le CO est pourtant loin d’avoir des peintres à son poste. Ainsi, Ben Botica et Louis Le Brun se partageaient le numéro 10. Si le jeune espoir français, très polyvalent et au physique impressionnant, montrait de très belles choses, il a malheureusement dû laisser sa place face à Toulouse. En effet, il a été touché à l’épaule après un contact avec un joueur toulousain. Selon Canal +, le staff craint une blessure grave pour le joueur récemment appelé par Fabien Galthié et son encadrement.

Top 14. Louis Le Brun (Castres), dans les pas de son oncle célèbre ?Pour Botica, l’ancien ouvreur star d’Oyonnax peine à montrer le niveau qu’il affichait quand il a été élu Meilleur joueur de Top 14 en 2017-2018. Les quatre matchs qu’il a disputés cette saison se sont tous soldés par des défaites. Pour dépanner, le chouchou des supporters castrais, Julien Dumora, peut également venir à la rescousse dans la peau d’un ouvreur. Mais cette option n’a rien d’une solution stable sur le long terme.

Urdapilleta irremplaçable ?

Face au Racing 92, l’Argentin aura donc la mission de remettre les siens dans l’avancée. En début de saison, David Darricarrère, l’entraîneur des trois-quarts et de l’attaque du CO, refusait de parler “d’Urda-dépendance”. À 36 ans, l’équipe n’a pourtant jamais semblé avoir autant besoin de lui. Il complétait en disant ceci auprès d’ActuRugby : “Aucun joueur n’est irremplaçable dans notre effectif. Je pense que c’est avant tout la force d’un groupe et du travail collectif. On s’entraîne dur tous ensemble et à tous les postes pour être justement le plus compétitif possible, quoi qu’il arrive dans la saison. Il n’y a aucune dépendance à quelque joueur que ce soit.” Est-ce la vérité où le staff castrais est-il en train de se fourvoyer ? Réponse cet après-midi et dans les prochaines semaines, du côté de Pierre-Fabre.

