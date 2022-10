RUGBY. TOP 14. Arata/Urdapilleta : la charnière de Castres indisponible pour un temps ?

Dans un communiqué publié ce dimanche 30 octobre, le Castres Olympique indique l’indisponibilité prochaine en Top 14 de sa charnière titulaire.

Après une victoire à domicile face à l’ASM Clermont, tout n’est pas rose à Castres. En effet, le club a publié un communiqué peu rassurant dimanche 30 octobre. Ce dernier évoque les blessures de Benjamin Urdapilleta et Santiago Arata, les deux hommes forts du jeu castrais. Inséparable depuis la saison dernière, le duo latin ne devrait donc pas être visible de sitôt dans le Tarn.

En effet, le demi de mêlée uruguayen souffre d’une “luxation ouverte du pouce avec rupture du ligament.” Une blessure qui a nécessité une petite intervention chirurgicale. Cependant, il devrait y avoir plus de peur que de mal pour le vice-champion de France. Il devrait être absent pour 3 semaines minimum. Une blessure qui tombe une semaine avant la trêve internationale de novembre et qui devrait ainsi limiter la casse. Néanmoins, Arata est certain de rater le déplacement au LOU la semaine prochaine. TOP 14. Castres. Santiago Arata, l'homme qui a éclipsé le meilleur joueur du monde



La blessure d'Urdapilleta met Castres dans l'incertitude ?

Là où la peur est un peu plus prononcée, c’est autour de l’ouvreur argentin. Toujours selon le communiqué du club, Benjamin Urdapilleta “souffre du talon et doit passer des examens complémentaires en début de semaine.” Si aucune durée d’indisponibilité n’est avancée, le club affirme que des informations seront communiquées dès que possible. À Castres, l’ancien Oyomen est un joueur dur à remplacer. Pour preuve, l’arrivée du pourtant talentueux Ben Botica n’aura pas permis de laisser souffler l’habituel titulaire de désormais 36 ans. Top 14. Louis Le Brun (Castres), dans les pas de son oncle célèbre ?



Heureusement pour Castres, cette possible indisponibilité de longue durée se fait en parallèle de l’éclosion du jeune Louis Le Brun. Appelé à Marcoussis pour préparer le match face à l’Australie, le joueur de 20 ans a déjà confirmé à l’ouverture, en début de saison. Beau bébé, il mesure 1,90 m pour presque 100 kg. Ce gabarit imposant et atypique à son poste se conjugue à une grande polyvalence. Capable de jouer à quasiment tous les postes du 10 au 15, le Castres Olympique semble avoir trouvé la perle rare. S’il peut parer aux imprévus, le joueur de 20 ans peut espérer mieux encore : devenir le successeur de l’iconique maître à jouer argentin.