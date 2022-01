TOP 14. RUGBY. Les dates et horaires des matchs reportés sont connus !

La LNR a annoncé les dates et horaires des matchs reportés durant les dernières journées de Top 14.

Les 10 équipes concernées vont pouvoir s’organiser. Les clubs de Top 14 savent désormais quand auront lieu les différentes rencontres reportées à l’occasion de la 13eme, 14eme et 15eme journée de première division. Un rattrapage sur trois différentes semaines étalé durant les différentes échéances partagées avec le XV de France à l’occasion du Tournoi des VI Nations. Les doublons seront donc bien chargés pour certains. Top 14/Pro D2. Les jauges proportionnelles sur le point d'être mises en place !

C’est notamment le cas du RCT qui n’a pas joué depuis le 17 décembre et qui compte 3 matchs de retard. Plus qu’aucune autre équipe de l’élite. Les coéquipiers d’Aymeric Luc devront alors rivaliser d’ingéniosité pour effectuer les roulements adéquats dans leur effectif. Le but étant de s’extirper du bas du classement. Les équipes fournissant un grand nombre d’internationaux devraient également être pénalisées par ce calendrier. Certaines rencontres comme celles opposant le RCT au Stade Rochelais, ainsi que les rencontres Racing 92 vs Section Paloise et CA Brive vs ASM Clermont se déroulent en même temps que des rencontres du Tournoi des VI Nations. Cependant, ne vous inquiétez pas, aucune des rencontres n’a évidemment lieu durant un match des Bleus. L’honneur est sauf. RUGBY. C'était presque inévitable : premier report de la saison en Pro D2

Les rencontres reportées sont :

11 février 2022 : Stade Toulousain Stade Français (21h00)

12 février 2022 : Racing 92 - Section Paloise (14h15) / CA Brive - ASM Clermont (15h00) / RC Toulon - Union Bordeaux -Bègles (21h05)

12 mars 2022 : Montpellier HR - RC Toulon (21h05)

19 mars 2022 : RC Toulon - Stade Rochelais (17h15)

20 mars 2022 : Stade Toulousain - Montpellier HR (21h05)