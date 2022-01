RUGBY. C'était presque inévitable : premier report de la saison en Pro D2

Le match de Pro D2 entre Béziers et Montauban comptant pour la 17e journée a été reporté pour cause de cas de Covid dans les rangs de l'ASBH.

#PROD2

A la suite d'une série de tests de contrôle prévus, la LNR a constaté que l’AS Béziers Hérault se trouve dans l'incapacité de jouer dans les conditions prévues par le nouveau protocole COVID-19.



Le match @ASBHOfficiel / @UsmSapiacRugby est reporté à une date ultérieure pic.twitter.com/2dZbHtp132 — Rugby PRO D2 (@rugbyprod2) January 13, 2022

A l'instar du Top 14, la Pro D2 n'aura pas pu éviter l'inévitable. Après seize journées sans report, la deuxième division a connu sa première annulation. Montauban n'a en effet pas pu se déplacer à Béziers en raison de cas de covid dans ses rangs. "À la suite d’une série de tests de contrôle prévus par le protocole Covid-19 de la LNR, l’AS Béziers Hérault a sollicité le report de la rencontre AS Béziers Hérault / US Montalbanaise comptant pour la 17e journée de Pro D2, conformément au nouveau protocole sanitaire voté par le Comité directeur de la LNR le 29 décembre 2021", peut-on lire dans le communiqué de la Ligue. L'ASBH ne respectait pas l'une des conditions requises pour jouer la rencontre, à savoir : posséder six joueurs de premières lignes disponibles.

De ce fait, nous vous informons que : - Tous les billets restent valables pour la date du report. - Le détenteur d'un billet acheté en boutique pourra bénéficier d'un avoir, pour cela, merci de prendre contact par mail : [email protected] - Pour l'achat d'un billet en ligne, merci de prendre contact avec le service billetterie par mail : [email protected] en précisant : nom, prénom, identifiant de transaction et montant.

La Dépêche explique que seulement trois remplaçants avaient été couchés sur la feuille de match dont seulement un joueur de première ligne. Il ne faisait donc pas vraiment de doute quant à l'issue de cette rencontre. Pour l'heure, la date du report n'est pas encore connue. Néanmoins, le comité directeur de la LNR a validé plusieurs week-ends pour rattraper les matchs : 5 février, 19 mars, 26 mars, 30 avril. Les matches reportés sont reprogrammés prioritairement par ordre chronologique de programmation dans le calendrier. Notez également qu'en cas de reprogrammation en semaine, chaque club ne sera concerné que pour une seule rencontre (en semaine) sur une période d'un mois. Au classement, Béziers est 11e et Montauban 5e avant les autres résultats de cette 17e journée.