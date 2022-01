Top 14/Pro D2. Les jauges proportionnelles sur le point d'être mises en place !

Le Sénat a validé la mise en place des jauges proportionnelles dans les stades. Un pas de plus a donc été franchi. Il ne reste plus qu'à attendre la décision de l'Assemblée Nationale.

Alors qu'une jauge à 5000 places dans les stades a été instaurée il y a peu, le Sénat a finalement validé ce mardi, l'amendement visant à instaurer des jauges proportionnelles dans les stades, mais également dans les salles de spectacles. En plus de ces fameuses 5000 places (2000 pour le Racing 92), les différents clubs pourront ouvrir 50% des places restantes. Une bonne nouvelle donc pour l'ensemble du monde du sport français.

Top 14/Pro D2. Les jauges proportionnelles seront finalement adoptées !

Oui mais voilà, ne nous réjouissons pas trop vite. Et pour cause, il faut désormais que l'Assemblée Nationale valide le texte, afin que cet amendement puisse être mis en place. Surtout, qu'on tient à rappeler qu'il y a peu, Olivier Véran, ministre de la Santé s'était opposé à cette idée de jauge proportionnelle dans les stades. Le microcosme du sport en France reste donc suspendu à la décision de l'Assemblée Nationale qui aura le dernier mot. En attendant, on l'espère, enfin une bonne nouvelle.