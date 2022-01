Top 14/Pro D2. Les jauges proportionnelles seront finalement adoptées !

En voilà une bonne nouvelle ! La ministre déléguée des Sports, Roxana Maracineanu, a annoncé ce vendredi la mise en place de jauges proportionnelles.

Une annonce qui pourrait ravir grand nombre d’entre vous. Après les multiples reports de matchs, qui ont sûrement dû gâcher votre week-end rugbystique (surtout si votre équipe favorite ne joue pas), il est temps de vous faire plaisir ! Et pour ce faire, la ministre déléguée des Sports, Roxana Maracineanu, a affirmé chez nos confrères de France Info que les jauges proportionnelles seront bel et bien mises en place. Le décret concernant ces dernières ne devrait par ailleurs pas tarder à être écrit. Néanmoins, il faudra attendre la mise en place du pass vaccinal : “On ira sur des jauges proportionnelles au-delà de ces seuils: 2 000 en intérieur, 5 000 en extérieur. Le décret qui va le permettre n’est pas encore écrit, ça dépendra de la situation sanitaire. La situation sera sans doute laissée au préfet sur les territoires parce que les situations sanitaires ne seront pas les mêmes. Ce n’est pas encore d’actualité. Il va falloir que le pass vaccinal entre en vigueur. Toutes les personnes qui seront au stade auront été vaccinées. On ne pourra plus y venir avec un simple test comme c’était le cas avant”.

Une annonce qui devrait particulièrement plaire au Racing 92, qui déplorait jusqu'alors d'être bloqué à une jauge maximale de 2000 personnes (à cause de son stade fermé). Désormais, ce seront donc les préfets de région qui auront le dernier mot.

