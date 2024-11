Top 14. Stade Rochelais. O'Gara bricole : Danty dans le pack à Castres ?

Trois-quart centre du XV de France et de La Rochelle, Jonathan Danty va découvrir un tout nouveau poste ce week-end face à castres : celui de 3e ligne.

Apparition surprenante dans le pack rochelais : Jonathan Danty, habituel trois-quarts centre des Jaune et Noir, s'apprête à troquer son numéro 12 pour un poste de troisième-ligne ce samedi, à Castres, lors de la 10ᵉ journée de Top 14. Une décision audacieuse, mais presque naturelle dans un club où Levani Botia a déjà montré la voie des repositionnements.

Des besoins à ce poste

Le Stade Rochelais fait face à une pénurie criante en troisième ligne. Grégory Alldritt et Paul Boudehent sont retenus à Marcoussis avec le XV de France, tandis que Judicaël Cancoriet est suspendu et Levani Botia, lui-même ancien trois-quart, est toujours sur le flanc.

Dans ce contexte, Ronan O'Gara n'avait pas cinquante options. Et plutôt que de bricoler, le technicien irlandais a opté pour la puissance et les qualités de Jonathan Danty, un joueur rompu aux duels physiques et aux plaquages ravageurs.

Un poste inédit pour Danty

À 32 ans et après 29 sélections sous le maillot tricolore, Danty va découvrir pour la première fois de sa carrière professionnelle le rôle de flanker. Certes, l'ancien joueur du Stade Français n’a jamais porté le numéro 6 ou 7 en match officiel, mais ses qualités de plaqueur-gratteur, son explosivité et sa capacité à casser des lignes en font un choix intrigant et peut-être même pertinent pour pallier les absences.

Une tradition rochelaise

À La Rochelle, ce type de mutation n’est pas une nouveauté. Levani Botia, maître en la matière, a souvent alterné entre le centre et la troisième ligne, au point de devenir un exemple du genre. Ce repositionnement n'est pas sans rappeler également les transformations opérées à Toulon par Masivesi Dakuwaqa ou Mathieu Bastareaud, reconvertis avec succès à des postes d’avant.

O’Gara mise donc sur une recette bien rodée : déplacer un joueur aux qualités physiques et techniques hors normes dans un rôle où il pourra peser sur les rucks et offrir des ballons offensifs à ses coéquipiers. Aux côtés de Matthias Haddad et d’Oscar Jegou, Danty formera une troisième ligne aussi inédite que prometteuse.

Un test révélateur

Face à un Castres Olympique toujours redoutable à domicile, ce repositionnement sera un véritable baptême du feu pour Danty. Si cette expérience s’avère concluante, elle pourrait ouvrir de nouvelles perspectives dans sa carrière. Mais pour l’heure, le centre reconverti devra prouver qu’il est prêt à relever le défi physique imposé par un tel changement de poste.