TOP 14. Recevoir le Racing 92, est-ce vraiment un avantage pour le Stade Français ?

Samedi, le Stade Français reçoit le Racing 92, en barrage de Top 14. Et contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce n’est pas vraiment une bonne nouvelle pour les Parisiens…

TOP 14. Pourquoi le barrage Stade Français - Racing aura lieu à un horaire inhabituel ?Ce n’est désormais plus à démontrer, recevoir une rencontre au rugby est un réel avantage. En effet, l’équipe qui joue dans son stade peut s’appuyer sur son public, tout en évitant un éventuel voyage, qui peut parfois s’avérer fatiguant. Et pourtant, une affiche fait office d’exception en Top 14 : Stade Français vs Racing 92. En effet, si le derby francilien nous a souvent offert des rencontres serrées ces dernières saisons, il a également souvent penché du côté de l’équipe qui se déplace. Rien que cette année, les hommes de Quesada se sont imposés (avec la manière qui plus est) sur le terrain du Racing 92, avant de tomber chez eux face à des Ciels et Blancs pourtant réduits à 14. Au final, sur les 10 derniers affrontements entre ces deux formations, 8 ont été gagnés par l’équipe visiteuse. Un constat impressionnant, qui le devient d’autant plus lorsque l’on sait que le Racing 92 a remporté ses 5 derniers déplacements à Jean-Bouin. Une statistique qui peut s’expliquer d’un point de vue géographique tout d’abord (seulement 10 kms de distance entre Jean-Bouin et la Paris La Défense Arena, ce qui permet facilement aux supporters visiteurs à se déplacer), mais aussi par une ambiance généralement moins « chaude » dans ces deux stades. Autant vous dire que samedi, le Stade Français sera (très) loin d’être favori, et ce même s’il reçoit.

Au-delà de cette statistique, le Stade Français ne s’avance pas en grand favori de ce barrage à cause des performances sportives de ces dernières semaines. En effet, les Parisiens restent sur 4 rencontres non abouties, face à des adversaires à leur portée. Que ce soit le Stade Rochelais, qui avait laissé au repos la quasi-totalité de ses titulaires (défaite), contre Lyon à domicile (match nul après une seconde période plus que moyenne), ou encore face à un Clermont qui n’avait presque plus rien à jouer (défaite). Au final, la dernière victoire parisienne remonte au 22 avril (19-10), face à un Stade Toulousain lui aussi fortement remanié. Autrement dit, les coéquipiers de Macalou ne s’avanceront pas avec une confiance énorme ce samedi, contre une équipe du Racing 92 qui semble encore plus imprévisible que d’habitude. Auteurs d’un dernier match décevant face à l’ASM lors de la dernière journée, les gars du 92 ont néanmoins été impressionnants de maîtrise contre Bayonne et Toulon il y a peu. Une équipe sur courant alternatif donc, qui aura toutes ses chances samedi, elle qui a fini meilleure attaque de la saison régulière…

