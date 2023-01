TOP 14. RCT. Et si Cheslin Kolbe restait finalement à Toulon ?

Cheslin Kolbe s'est confié à Var-Matin. Selon ses dires, il terminera bel et bien son contrat avec le RCT, qui court jusqu'en 2024.

"Je n’ai aucune intention de rejoindre le Japon ou un autre club". Les mots de Cheslin Kolbe pour Var-Matin sont clairs : il ira au bout de son contrat avec le RCT, qui court jusqu'en juin 2024. Une information qui va donc à l'encontre des rumeurs évoquées par plusieurs médias au sortir de la tournée d'automne, qui arguaient que le lutin de Kraaifontein (1m71 pour 80kg) quitterait la Rade à l'issue de la saison pour rejoindre le Japon. Kolbe, en effet, a enchaîné les blessures et les performances pas vraiment dignes de son standing 5 étoiles et de son salaire depuis son arrivée dans le Var. Une équation qui faisait dire à certains que le RCT et le champion du monde sud-africain auraient trouvé un accord pour lui offrir un bon de sortie direction l'Asie.

Il n'en sera donc rien. Une bonne nouvelle pour les supporters rouge et noir qui auront plus de temps pour apprécier de quoi est capable de meilleur joueur du Top 14 2019. Mais également pour lui, qui pourrait donc se libérer d'un poids et on l'espère, enfin enchaîner en club. Kolbe, on le rappelle, n'a pour l'heure disputé que 18 rencontres (6 essais) avec Toulon depuis sa signature à l'été 2021.

