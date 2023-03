Top 14. RC Toulon. Cheslin Kolbe se blesse, Gabin Villière de retour pour le remplacer ?

Ce samedi 25 mars, Cheslin Kolbe s’est blessé face au LOU Rugby pour la 21ᵉ journée de Top 14.

Star du rugby mondial, l’épopée toulonnaise de Cheslin Kolbe est ponctuée de passage à l’infirmerie. Alors que le Sud-Africain vit peut-être ses derniers mois sur la Rade, ce dernier est de retour auprès des médecins varois. Mais les supporters rouge et noir peuvent souffler, le champion du monde 2019 devrait néanmoins bel et bien rejouer pour Toulon avant la fin de saison. En effet, le joueur ne devrait pas rater plus d’un mois de compétition selon les informations communiquées par Rugbyrama ce dimanche. Le Springbok souffrirait seulement d’une simple entorse. Une suspicion de fracture avait été imaginée lors de sa sortie du terrain au vu des images de sa blessure. Le joueur se blesse peu de temps avant la mi-temps du match remporté par ses coéquipiers à Lyon. Ce dernier semble se blesser seul au moment de se relever pour célébrer son essai.

Gabin Villière de retour face à l’USAP ?

En parallèle, une bonne nouvelle semble se dessiner dans le sud-est. En effet, l’international français pourrait être de retour pour la prochaine journée de Top 14. Le média dédié à l’ovalie indique que l’ailier tricolore serait de retour d’ici deux à trois semaines, soit pour la réception de Perpignan le 15 avril prochain. Pour rappel, l’international français n’a presque pas joué de la saison. Pénalisé par des lourdes blessures à deux reprises, il avait rechuté lors d’un entraînement à haute intensité avec le XV de France fin janvier, dans le but de préparer le Tournoi des 6 Nations.

Cette fois, le Toulonnais avait souhaité ne pas se précipiter. En effet, le joueur avait annoncé sa reprise pour la fin du quatrième mois de l’année. Il avait évoqué un retour aux affaires pour la “mi-avril, ou au plus tard fin avril”, en début mars. Par la suite, il déclarait ceci auprès de Rugbyrama : “On va faire attention, les délais sont allongés pour être certain de revenir à 100%. L’objectif est de ne pas mentir au groupe pour revenir avec toutes ses capacités.”

