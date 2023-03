15 de France. Un mois après sa fracture, le Tricolore Gabin Villière donne de ses nouvelles

Actuel convalescent, l'ailier du RCT et des Bleus Gabin Villière a donné de ses nouvelles dans une interview accordée à son club. Il révèle sa date de retour.

C'est sur la plateforme digitale du RCT que Gabin Villière a donc choisi de s'exprimer en premier. L'ailier du XV de France, qui souffre actuellement d'une fracture du péroné, a expliqué comment il s'était blessé lors d'un entraînement à haute intensité avec les Bleus, à Capbreton, lors du stage de préparation au Tournoi.

Je me suis retrouvé en porte-à-faux avec la cheville coincée et le corps dans l’autre sens. Forcément, il y a quelque chose qui lâche dans des cas comme ça. C’est tombé sur la partie qui était peut-être un peu plus fragile. Elle était reconstruite, mais plus fragile. C’est l’os qui a pété, comme ça aurait pu être autre chose.

Celui qui n'a plus disputé un match avec les Bleus depuis près d'un an explique que son opération s'est bien passée mais qu'il sera cette fois plus patient pour retrouver les terrains. “On va faire attention, les délais sont allongés pour être certain de revenir à 100%. L’objectif est de ne pas mentir au groupe pour revenir avec toutes ses capacités." En effet, l'idée sera d'être le plus précautionneux possible afin d'éviter une potentielle rechute. Histoire que le terrible Gabin retrouve des sensations, puis son niveau et puisse revenir au meilleur des moments, soit pour la fin de saison. Qui pourrait lui offrir, en cas de forme jugée satisfaisante, une place pour le Mondial en France. Lui, le titulaire indiscutable à l'aile gauche tricolore du Grand Chelem 2022 : “C’est un peu long pour l’instant. Ce n’est pas la meilleure période. J’en profite pour me reposer et réfléchir à la suite. (…) J’en ai pour trois semaines de plâtre, six semaines d’immobilisation où l’os doit cicatriser. Une fois la cicatrisation terminée, je vais pouvoir accélérer les choses et reprendre une très grosse préparation pour revenir au plus près de l’équipe rapidement.” Monsieur Villière, bon courage, et rendez-vous au printemps, alors...