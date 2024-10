TOP 14. Ramos et Ntamack out, l’hécatombe de blessés continue au Stade Toulousain

Avec deux nouvelles blessures au compteur, le Stade Toulousain signe un début de saison compliquée à son infirmerie.

Le Stade Toulousain grince des dents. Ce samedi 12 octobre à Ernest-Wallon, leurs deux principales solutions à l’ouverture ont dû sortir après des blessures. En effet, Thomas Ramos et Romain Ntamack rejoignent l’infirmerie et croisent les doigts pour un retour rapide. Avec 12 blessés dans leur effectif, le Stade toulousain est l'équipe comptant le plus de blessés du Top 14, avec la Section Paloise.

Pour l’arrière polyvalent, la main est touchée et la nature de sa blessure n’est pas exactement connue. “Il a pris un coup sur la main. Ce n'est pas très grave selon le docteur. Il n'y a pas d'os touché, mais la main était bien gonflée. On attendra les examens pour avoir un diagnostic exact”, confiait David Mêlée en conférence de presse d’après match, selon L’Équipe.

De son côté, Romain Ntamack aurait évité une potentielle blessure au tendon d’Achille. Néanmoins, son mollet pourrait l’éloigner des pelouses pendant un certain temps, le privant aussi du rassemblement de novembre avec le XV de France.

Le Stade Toulousain en difficulté

Deux nouvelles entrées à l’infirmerie qui se conjuguent à celle de Pierre-Louis Barassi et Nelson Épée en cours de semaine. Dans un communiqué officiel, le Stade Toulousain a donné des nouvelles de ses nombreux absents, il y a quelques jours.

Au niveau de la première ligne, Nepo Laulala poursuit un programme de reprise de course, en attendant un nouvel examen médical. Cyril Baille a subi le retrait de la broche qui avait été posée lors de son opération, en juin dernier.

Ensuite, les remuants Jack Willis et Matthis Castro Ferreira suivent un programme de renforcement du haut du corps, en plus d'un travail centré sur la course. De son côté, Alban Placines a repris l'entraînement en course à l'extérieur.

Au niveau des arrières, on compte aussi quelques absents, comme Kalvin Gourgues et Santiago Chocobares ont repris la musculation, tout en étant encadré par l'équipe médicale du Stade Toulousain. Enfin, l’espoir Valentin Delpy reprend également certains exercices.

