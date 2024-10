TOP 14. Stade Toulousain. Santiago Chocobares évite le pire mais reste quand même sur le carreau

Santiago Chocobares, touché au genou, ne sera finalement pas opéré. Le centre argentin de Toulouse échappe au pire, mais il manquera tout de même plusieurs semaines de compétition.

Bonne nouvelle pour le Stade Toulousain et ses supporters. Santiago Chocobares, le trois-quarts centre argentin, touché lors de la dernière rencontre du Rugby Championship face à l'Afrique du Sud, ne passera finalement pas sur le billard.

Selon les informations de RMC relayées par plusieurs médias, les craintes d'une rupture des ligaments croisés se sont dissipées. On redoutait pourtant le pire pour l'international argentin.

Une telle blessure aurait signifié la fin de saison pour Chocobares, privant Toulouse d'un élément clé dans la course au Brennus. Mais les examens approfondis ont révélé que l'opération n'était pas nécessaire. Un soulagement pour l'ensemble du club et le joueur.

Cependant, il faudra tout de même faire sans lui pendant plusieurs semaines. Bien qu’il évite la salle d’opération, Chocobares devra se soumettre à une rééducation rigoureuse.

La durée exacte de son indisponibilité n'a pas encore été précisée, mais on parle d'une absence qui pourrait s'étendre sur plusieurs mois. Le ligament latéral interne du genou gauche est en effet touché mais pas rompu.

Si l'absence du Puma est préjudiciable pour Toulouse, le club dispose d'une profondeur d'effectif qui devrait lui permettre de compenser. Et ce, même le sens du jeu et l'impact physique de Chocobares manqueront aux rouge et noir.

Le retour de Chocobares sera particulièrement attendu, lui qui est devenu un élément important dans le système d'Ugo Mola. Il faudra toutefois que le joueur prenne le temps de récupérer pleinement pour éviter toute rechute à l'instar de son coéquipier Anthony Jelonch.