TOP 14. Ahki et Barassi taille patron, Costes, Delibes en embuscade, qui seront les titulaires au centre à Toulouse ?

Un des nombreux casse-têtes du staff du Stade Toulousain, cette saison, sera de choisir sa paire de centres titulaire. Penchons-nous sur ce début de saison, et sur les situations de chacun.

Dans l'effectif pléthorique du Stade Toulousain, difficile de différencier les titulaires des remplaçants, et ces derniers des joueurs hors groupe parfois. À certains postes, Toulouse possède bon nombre de joueurs d'un niveau similaire, comme au centre par exemple.

Avec cinq joueurs à ce poste, les champions de France en titre n'ont que l'embarras du choix. Toutefois, Ugo Mola et son staff ont réussi jusqu'alors à opérer une rotation cohérente, et ont composé entre les convocations internationales de certains et les blessures des autres.

L'année dernière, Toulouse s'est présenté en phase finale de Champions Cup et de Top 14 avec le même premier centre, l'excellent Pita Ahki. Ce dernier a joué 24 matchs avec les Toulousains, dont 23 comme titulaire, et a entamé chaque match couperet.

Cependant, à ses côtés, des places sont à prendre et rien n'est encore gravé dans le marbre. La saison dernière, Pierre-Louis Barassi avait été titulaire en Champions Cup lors du huitième de finale contre le Racing 92, mais avait dû céder sa place suite à une blessure. Jusqu'à la fin de la compétition, Paul Costes avait porté le numéro 13, en laissant Santiago Chocobares sur le banc.

Néanmoins, en Top 14, ce fut bien l'Argentin qui s'est emparé de la place de titulaire, et Costes a naturellement été placé avec les finisseurs. Évidemment, la blessure de Barassi a permis de mieux gérer la rotation à ce poste.

Le grand perdant de cette fin de saison dernière fut Dimitri Delibes, qui avait admis avoir connu un passage à vide suite à des pépins physiques. Ce dernier est utilisé également à l'aile, et n'a joué que 12 rencontres la saison dernière.

Les cartes sont-elles rabattues ?

En ce début de saison, il est intéressant d'observer la gestion centres de la part de Mola et son staff. Lors des quatre premières journées, trois paires de centres différentes ont été formées ! Ahki et Costes lors du premier match à Vannes, Barassi et Delibes face à Montpellier dans l'Hérault et Ahki et Barassi lors des deux réceptions de Toulouse contre La Rochelle et Bordeaux.

Factuellement, Pita Ahki et Pierre-Louis Barassi ont joué les matchs les plus importants, à Ernest-Wallon, ce qui démontre que ces deux-là sont les premiers choix du staff toulousain. Très utilisé la saison dernière avec 22 rencontres au compteur, Paul Costes n'a joué que deux matchs, et a été remplaçant face à Montpellier.

En comparaison, dans un rôle de second centre, Dimitri Delibes a eu le même temps de jeu, et a été remplaçant contre l'UBB. Ce dernier peut couvrir plusieurs postes, ce qui pourrait peser dans la balance au moment de faire un choix.

Malheureusement pour Toulouse, l'international argentin Santiago Chocobares s’est blessé ce samedi 28 septembre face à l’Afrique du Sud lors du dernier match de Rugby Championship. Si on ne connaît pas encore la nature exacte de la blessure, nous pouvons déjà savoir au vu des images glaçantes que le joueur de 25 ans devrait être indisponible durant une longue période.

De ce fait, Toulouse pourrait ainsi tourner avec ses quatre centres, en attendant que la Champions Cup débute. Pour rappel, le Stade Toulousain recevra l'Ulster le 8 décembre prochain, et les champions d'Europe en titre pourrait ainsi titulariser deux paires de centres différentes, en fonction des compétitions.

Pour le déplacement à Castres, dans le derby du sud-ouest, Paul Costes devrait probablement réintégrer le XV de départ, lui qui n'a plus joué depuis deux journées. Le jeune joueur sera certainement accompagné de Pita Ahki.

