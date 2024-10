TOP 14. ''Quelque chose d’exceptionnel'', Nolann Le Garrec bouillonne avant d'affronter Vannes

Ce week-end, Nolann Le Garrec revient sur les terres de son enfance pour un match particulier face au RC Vannes.

Nolann Le Garrec va disputer samedi un match très spécial pour lui. Le Racing 92 se déplace sur la pelouse du promu Vannetais, l’occasion pour le numéro 9 de retrouver sa ville natale.

D’autant plus que dans le staff adverse, son papa, Goulvenn Le Garrec est en charge des skills. Le demi de mêlée international se livre sur ses émotions avant d’aborder ce match au micro de Rugbyrama :

C’est un rêve de gosse, un défi et un plaisir. Je suis parti de Vannes à 14 ans et pouvoir revenir aujourd’hui sur mes terres est quelque chose d’exceptionnel. Même dans mes rêves les plus fous, je n’aurais pu imaginer jouer un jour contre Vannes en Top 14, sous le maillot du Racing.

Ce qui définit le RC Vannes depuis quelques semaines, c’est une nouvelle énergie, un nouvel élan apporté au rugby par toute la région Bretonne. Le respect du buteur est le symbole ultime de l’arrivée d’une nouvelle identité en Top 14.

« Le silence, on en a déjà beaucoup parlé. C’est un beau lieu, un beau stade, un beau public. J’espère que ça inspirera tout le championnat et même plus loin encore… Ces moments-là, je les ai d’ailleurs vécus un paquet de fois en tribunes, en tant que spectateur. », se souvient Le Garrec.

Si l’avant match sera particulier pour le local de l’étape, il devra gérer ses émotions pour porter son équipe. En effet, le Racing 92 est en difficulté en ce début de saison après avoir encaissé sa première défaite à domicile face à La Rochelle (16-17).

12ᵉ au classement, un petit point devant Vannes, les ciels et blancs sont déjà sous pression. Avec trois défaites en quatre matchs, un Owen Farrell décevant et des choix douteux de la part de Stuart Lancaster, le Racing se cherche une identité. Match crucial à La Rabine pour s’éviter la crise.