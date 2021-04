Top 14. Racing 92. La tuile pour Camille Chat, victime d'une fracture du péroné

Le talonneur international Camille Chat était sorti prématurément contre l'UBB, dimanche. Les radios ont révélé une fracture du péroné et donc une absence de 6 à 8 semaines.

Sale temps pour le Racing ! Éliminé de la coupe d'Europe le week-end dernier et déjà privé de Vakatawa, Le Roux, Chavancy ou Zebo, le club des Hauts-de-Seine va devoir se passer d'un nouveau cadre pour les prochaines semaines. Son talonneur Camille Chat a en effet été victime d'une fracture du péroné dimanche dernier face à l'UBB (24 à 21) et sera absent pour environ 2 mois.

Champions Cup. Matthieu Jalibert enfile le costume de sauveur et envoie l'UBB en demie !Nul doute que le Bourguignon manquera aux hommes de Laurent Travers lors de la course à la qualification, tant il était apparu en forme au retour du 6 Nations. Pour rappel, les pensionnaires de la Paris La Défense Arena sont actuellement 3ème du Top 14 avec 59 points, à 3 unités de La Rochelle et talonnés par l'ASM. Seule lueur d'espoir : leur talonneur aux 33 sélections pourrait être de retour en vue d'un éventuel barrage, le week-end du 12 et 13 juin.

On lui souhaite en tous cas un bon rétablissement !