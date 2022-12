TOP 14. Qu'est-ce que Pierre Mignoni manigance pour son retour face au LOU ?

Pierre Mignoni va retrouver le LOU ce week-end pour la 13ème journée de Top 14, et l'entraîneur du RC Toulon compte bien gagner des points dans l'antre de Mayol.

C'est un des chocs de cette 13 ème journée de Top 14, le LOU se déplace à Toulon, ce jeudi 22 décembre. Les hommes de Xavier Garbajosa ne viennent pas sans intention, lui qui a ménagé ses cadres face au Saracens, comme Taofifenua, Berdeu, Saginadze ou encore Dumortier. Pour les recevoir, les toulonnais du tandem Mignoni-Azéma, sont en pleine confiance suite à leur victoire concluante sur Bath, en Challenge Cup. En effet, les deux entraîneurs avaient également décidé de mettre au repos Ollivon, Serin, Alainu'uese et Facundo Isa. C'est donc deux équipes en pleine possession de leurs moyens qui vont s'affronter, pour entamer cette nouvelle journée de Top 14.

Première pour Biggar en Top 14

Si ce premier match a souri à Dan Biggar en Challenge Cup contre Bath, l'ouvreur gallois aura un deuxième baptême du feu à Mayol contre le LOU, en Top 14 cette fois. Le week-end dernier, Biggar a été très bon ! En face des poteaux, il n'a pas tremblé, et a organisé le jeu des Toulonnais avec maîtrise, ne donnant pas l'impression qu'il vient à peine de poser ses valises sur la rade. De plus, il a distillé une merveille de passe décisive pour son ailier Gervais Cordin. Contre le LOU, Biggar devra continuer sur sa lancée pour espérer remporter la partie. En cas de victoire de Toulon, les coéquipiers de Charles Ollivon grilleraient la priorité aux Lyonnais, qui sont seulement à trois longueurs d'avance au classement. Baptiste Serin a retrouvé sa place de titulaire et associé à l'ouvreur du Pays de Galles, les deux talentueux joueurs peuvent donner une nouvelle dynamique au RC Toulon.

VIDEO. Challenge Cup. Sublime vissée de Biggar après une chiste de Parisse pour l'essai ! Ça régale à Mayol !

Mignoni, dans la peau du professeur

Après sept saisons passées du côté de Lyon, Pierre Mignoni connaît à peu près par cœur les joueurs qu'il a vus évoluer sous ses ordres et qui seront de la partie contre Toulon. Parmi eux, le dangereux Baptiste Couilloud sera titulaire au coup d'envoi, et nous sommes déjà sûrs que Mignoni a rabâché à ses joueurs de surveiller le demi de mêlée comme le lait sur le feu. Néanmoins, pour ce match, Leo Berdeu évoluera à l'arrière et non pas avec le numéro 10, peut-être est-ce un coup de Garbajosa pour brouiller les pistes et les solutions prévues par Mignoni ? Dans tous les cas, ce match sera plus qu'accroché, entre deux équipes qui n'ont que deux places d'écart au classement en Top 14. Pour cela, Mignoni devrait jouer un rôle très important dans l'issue de ce match, lui qui avait, cette fois-ci avec le LOU, réussi à battre Toulon, en finale de la Challenge Cup l'année dernière.