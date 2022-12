VIDEO. Challenge Cup. Sublime vissée de Biggar après une chiste de Parisse pour l'essai ! Ça régale à Mayol !

L'ailier du RCT Gervais Cordin a inscrit un bel essai face à Bath en Challenge Cup après la superbe passe de l'ouvreur gallois Dan Biggar en deuxième période.

#ChallengeCupRugby | 🏉 Gervais Cordin fait parler sa puissance pour l’essai du bonus offensif ! Tout va bien pour le RCT : 29-0 🔥



— francetvsport (@francetvsport) December 17, 2022

Ce samedi, le RCT n'a fait qu'une bouchée des Anglais de Bath en Challenge Cup. Les Toulonnais ont régalé leurs supporters en allant chercher le bonus offensif. Titulaire pour la première fois à Mayol après son premier match joué avec Toulon en Italie la semaine passé, le Gallois Dan Biggar a été particulièrement en vue. Il s'est montré précieux face aux perches comme sur la transformation en coin du premier essai des Varois. Dans le second acte, il a fait vibrer les fans du RCT avec un bijou de passe. Servi par Parisse dans son style favori, à savoir une passe à une main, le Gallois a parfaitement servi sur ailier, Gervais Cordin, en bout de ligne d'une passe vissée de toute beauté. L'essai n'était pas fait mais Cordin a fait parler sa puissance. Sans le coup d'oeil de l'ancien joueur des Saints, on peut imaginer qu'il n'aurait pas été dans les mêmes conditions pour attaquer la défense et la ligne d'en-but. Notez que la jeunesse toulonnaise a été particulièrement brillante à l'image du numéro 9 Jules Danglot ou encore d'Adrien Warion, entré en deuxième période.