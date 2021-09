Top 14. Le XV de départ hallucinant que pourrait aligner Toulouse l'an prochain

Tandis que Barassi devrait rejoindre Toulouse, on a imaginé quel pourrait être le meilleur XV de départ possible du Stade Toulousain la saison prochaine.

TRANSFERT. Top 14. Pierre-Louis Barassi a fait son choix, et c'est le Stade ToulousainPierre-Louis Barassi au Stade Toulousain, cela semble fait ! C'est en tout cas ce que rapportait RMC cette semaine. En fin de contrat cet été, le champion du monde des moins de 20 ans pourrait donc poser ses valises en Haute-Garonne. Une recrue qui, si elle est officielle, renforcerait encore plus un effectif toulousain déjà XXL. Imaginez juste un instant, le jeune centre de 22 ans combiner avec Ntamack, Dupont, Ahki ou encore Ramos. On est d'accord, ça fait rêver ! D'autant plus que le club champion de France en titre veut également recruter d'autres internationaux français, comme Melvyn Jaminet, Arthur Vincent ou encore Arthur Retière. Des potentielles arrivées qui feraient envie à n'importe quelle équipe de notre championnat. Pour ce faire, on s'est projeté sur ce que pourrait être le XV type du Stade Toulousain, si tous ces joueurs rejoignaient la ville Rose. On rappelle bien évidemment ici que tout ceci est purement utopique pour le moment.

Faisons un bond dans le futur. Nous sommes en septembre 2022, et le Stade Toulousain commence sa saison en incluant dans son groupe ses nombreuses recrues phares : Barassi, Jaminet, Vincent et Retière. Une aubaine pour Toulouse, qui peut également se targuer de n'avoir aucun blessé dans son effectif (on vous avait dit que c'était une utopie). Voici donc la composition que pourrait aligner Ugo Mola, qui serait bien entendu toujours à la tête de l'équipe :

Stade Toulousain type 1 Baille 2 Marchand (cap) 3 Faumuina 4 Ro. Arnold 5 Ri. Arnold 6 Cros 8 Tolofua 7 Jelonch 9 Dupont 10 Ntamack 11 Lebel 12 Ahki 13 Vincent 14 Retière 15 Jaminet 16 Mauvaka 17 Neti 18 Meafou 19 Elstadt



20 Germain 21 Barassi 22 Ramos 23 Aldgheri

Comme vous le voyez, une équipe de fous furieux ! D'autant plus que beaucoup d'excellents joueurs comme Lucas Tauzin, Thibaud Flament, Paulo Tafili, Sofiane Guitoune ou encore Alban Placines ne sont pas présents. Une profondeur d'effectif incroyable, puisque le Stade Toulousain, sans ses principales stars, pourrait aisément aligner une deuxième équipe ultra-compétitive. Un avantage non négligeable, surtout lorsque l'on connaît l'exigence que demande le Top 14. Voici donc une deuxième composition, dans laquelle ne figure aucun joueur titulaire de celle présentée ci-dessus :





Stade Toulousain Bis 1 Neti 2 Mauvaka 3 Aldgheri 4 Flament 5 Meafou 6 Elstadt 8 Miquel 7 Placines 9 Germain 10 Holmes 11 Tauzin 12 Chocobares 13 Barassi 14 Mallia 15 Ramos 16 Cramont 17 Ainu'u 18 Tekori 19 Youyoutte



20 Balès 21 Nanai-Williams 22 Médard 23 Tafili

On ne vous avait pas menti ! Quand on voit les joueurs présents dans cette deuxième équipe, on se demande comment ces derniers ne peuvent pas être titulaires. En même temps, quand vous pouvez vous permettre d'avoir Ramos, Tauzin, Mauvaka, Placines et Barassi sur le banc, ça fait rêver ! Des joueurs pétris de talents, qui auront l'occasion de se montrer sous le maillot rouge et noir, notamment durant les périodes de doublons. À noter que Toulouse pourra également s'appuyer sur d'autres très bons éléments qui n'ont pas été cités, comme Delibes, Épée, Bonneval, Guitoune ou encore Mallez. En bref, du très beau monde !

Cette projection, bien que (très) précoce, nous donne néanmoins une vision de ce que pourrait être l'effectif de l'actuel champion de France la saison prochaine. Bien évidemment, tous les joueurs que veut recruter le Stade ne viendront pas, tandis que d'autres déjà présents, partiront sûrement l'été prochain.