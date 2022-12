RUGBY. Top 14. Que peut changer l'arrivée de Damian Penaud pour l'UBB ?

C'est désormais officiel, Damian penaud ne sera plus un joueur de l'ASM ! Ce mercredi, Bordeaux a annoncé l'arrivée de l'ailier international la saison prochaine !

C'est sans conteste le plus gros transfert du moment, Damian Penaud rejoint l'UBB, pour les trois prochaines saisons de Top 14. C'est alors surement à l'issue de la Coupe du monde, que l'ailier aux 37 sélections prendra ses fonctions, lui qui sera certainement dans le groupe France pour cette compétition. Le joueur de 26 ans a tenu à s'exprimer, dans les colonnes de l'Équipe, sur son départ de l'ASM : "le choix de quitter l'ASM a été difficile." Bordeaux frappe alors un énorme coup sur le marché des transferts, et avec la venue d'une telle pointure, relance totalement l'attractivité du club et son influence dans les futures discussions de transferts. Penaud, qui devait évoquer son avenir au moment du Tournoi des 6 Nations, a préféré commencer l'année 2023 avec un avenir plus précis. Le président de l'UBB, Laurent Marty, a tenu, dans un communiqué, à témoigner tout son bonheur : "Nous sommes très heureux d’annoncer l’arrivée de Damian à l’UBB pour les trois prochaines saisons. Son choix de venir à Bordeaux est révélateur de l’attractivité du club, de notre ambition et de notre détermination à continuer de grandir."

RUGBY. Top 14. Comment les supporters réagissent au transfert retentissant de Penaud à l'UBB ?



Des ambitions de titre pour l'UBB

Avec une telle recrue pour la prochaine saison, Bordeaux nourrit de fortes ambitions de titre ! En effet, si le joueur de Clermont a décidé de venir en Gironde, c'est tout d'abord pour soulever des trophées, et réaliser ce qui n'a jamais été fait : gagner le Top 14. Pour cela, l'UBB pourrait également retrouver Radradra, un joueur emblématique de l'UBB, qui avait affolé les compteurs lors de la saison 2018-2019. L'association de ces deux ovnis pourrait être explosive, d'autant plus que Moefana, Vili, Buros et Jalibert sont déjà redoutables cette saison en Top 14. D'ailleurs, en évoquant Matthieu Jalibert, il n'est pas impossible que ce dernier reste bordelais la saison prochaine, lui qui ne cache pas ses envies de nouveauté. Si le prodige souhaite rester à Bordeaux, la ligne de trois-quart sera alors 5 étoiles ! L'influence de Penaud et de son talent jouent un rôle primordial pour attirer ou conserver les meilleurs éléments de la planète rugby.

RUGBY. Top 14. L'an prochain, l'UBB pourrait avoir une ligne d'attaque de déglingo

Un facteur X qui manque à Bordeaux

En plus d'être un sérial-marqueur, Damian Penaud est un redoutable joueur ballon en main, à lui tout seul, il peut déboussoler une défense bien organisée. Actuellement, c'est sûrement le meilleur ailier du monde et un joueur capable de coup d'éclat, manque cruellement à Bordeaux ces derniers temps. Si Radradra enflammait Chaban-Delmas auparavant, ou si Jalibert éboulis de sa classe les rencontres, avec Penaud, c'est le spectacle au service de l'efficacité ! En six saisons avec l'ASM, il en est pour l'instant à 52 réalisations, et il enchaine les essais, maintenant qu'il est positionné à l'aile. Lors de la saison 2018/2019, ce dernier avait inscrit 14 essais pour l'ASM ! De plus, il n'a que 26 ans, et si tout se passe pour le mieux, il a encore de belles années devant lui. Cette saison, l'UBB a du mal, et n'est pas certain de finir dans les 6 équipes qualifiées à la fin de la phase régulière du championnat. Un manque de constance dans les résultats, le départ d'Urios, et la défaite en demi-finale l'an passé a peut-être semé le doute dans la tête des joueurs. Quoi qu'il en soit, l'UBB a renoué avec la victoire sur la pelouse de La Rochelle, et cette bonne nouvelle pourrait pousser les Bordelais à réaliser une fin de saison plus aboutie.