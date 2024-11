Top 14. Privé de Stade de France, Jalibert en mission à La Rabine : la compo probable de l’UBB

Boudé par Fabien Galthié en équipe de France, Matthieu Jalibert est de retour en club. Il aura l'occasion de rebondir dès ce week-end avec l'UBB face à Vannes à La Rabine.

Matthieu Jalibert, absent du groupe France pour affronter l’Argentine vendredi, ne reste pas sur la touche pour autant. L’ouvreur bordelais devrait enfiler le maillot de l’UBB ce samedi, lors du déplacement à Vannes pour la reprise du Top 14.

Retour à la maison

Mis sur le banc contre le Japon, puis relégué parmi les réservistes face aux All Blacks, Jalibert avait demandé à quitter le rassemblement des Bleus pour retrouver Bordeaux. Une requête acceptée par Fabien Galthié, qui en avait profité pour rappeler ses attentes en conférence de presse : "Nous avons besoin de détermination, de joueurs forts." Un message que certains ont interprété comme une provocation envers l’ouvreur de l’UBB, accusé de ne pas répondre aux exigences mentales du staff tricolore.

Cette semaine, le sélectionneur a toutefois mis de l’eau dans son vin : "Il n’y a pas de polémique autour de Matthieu Jalibert. Il avait besoin de se régénérer." Une régénération plus mentale que physique, puisque le joueur semble prêt à conduire l’attaque girondine dès ce week-end.

Le choix du cœur à Vannes

À Bordeaux, Jalibert retrouve un cadre où il excelle. Leader de l’attaque, son rôle est clair, son influence immense. Un contraste avec son statut en Bleu, où, malgré son talent, il peine à s’imposer dans l’esprit du staff. "Il fait un énorme début de saison avec Bordeaux, et il peut avoir l’impression d’une injustice", estime Jean-Baptiste Lafond pour Eurosport. "Je me mets à sa place : il joue bien chaque week-end et pourtant, il reste dans l’ombre."

Rebondir, vite

Cette période loin des Bleus pourrait néanmoins s’avérer bénéfique. Jalibert a désormais deux mois pour retrouver de la confiance et tirer l’UBB vers le haut. Actuellement 2e du Top 14, Bordeaux compte sur son ouvreur pour poursuivre sur cette dynamique.

Loin d’un désaveu, Galthié a même tenu à souligner que la porte de Marcoussis restait ouverte : "Matthieu reviendra en équipe de France, s’il le souhaite." Le message est passé.

Pour l’instant, place au terrain. Et samedi, à Vannes, Matthieu Jalibert sera de retour là où il brille le plus : sur le terrain, avec le numéro 10 dans le dos.