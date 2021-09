Top 14. Privé de nombreux cadres, Toulon peut-il aligner une équipe compétitive face au MHR ?

Alors que le match entre le RCT et le MHR approche, de nombreuses interrogations subsistent toujours quant aux joueurs qui seront alignés par Patrice Collazo ce samedi à Mayol.

On le savait, avec la tournée estivale des Bleus, bon nombre de joueurs allaient rater le début de saison. En effet, les internationaux ayant disputé au moins un match en Australie doivent respecter une plage de repos, les autorisant à jouer seulement lors de la 3ème journée du championnat. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que certaines équipes sont plus touchées que d’autres, et notamment le Rugby Club Toulonnais. Car si le club peut finalement utiliser Gervais Cordin (appelé en Australie mais n’ayant joué aucune minute), il devra en revanche se passer durant les deux premiers matchs de Louis Carbonel, Julien Hériteau, Anthony Etrillard et Jean-Baptiste Gros. Déjà handicapé par des blessures de joueurs clés (Serin, Ollivon, Tolofua, Rebbadj, Villière et Setiano), l’entraîneur toulonnais doit également faire face à l’absence de ses internationaux sudistes (Kolbe, Etzebeth, Isa, Paia’aua, Takulua), ainsi que celle de ses Fidjiens, rester bloqués au pays (Nakarawa et Wainiqolo).

Composition possible face au MHR :



Cordin

Luc - Dachary - Septar - Dridi

Belleau - Blanc

Ory - Parisse - Lakafia

Alainu’uese - Timani

Fresia - Soury - Gigashvili

VIDEO. Dupont et Ntamack font l'amour à la jeune défense de Toulon pour de superbes essaisAvec plus de quinze joueurs absents, le début de championnat s’annonce chaotique pour les coéquipiers de Parisse. Car même si l’effectif toulonnais est riche, il n’en reste pas non plus inépuisable ! Certains postes clés, comme celui de talonneur, de demi de mêlée et de centre semblent particulièrement touchés, poussant le staff a lancé de jeunes joueurs. Le match amical contre le Stade Toulousain le week-end dernier (52 à 10) a d’ailleurs suscité l’inquiétude de certains supporters, qui se demandent si leur club pourra aligner une équipe compétitive face à Montpellier. Malheureusement, certaines absences risquent d’être de longue durée, et Collazo devra sûrement encore compter sur certains espoirs, comme Dridi, Smaïli ou Robert, pendant plusieurs semaines. En espérant pour le RCT que ces jeunes résistent à la puissance des Montpelliérains, qui voudront profiter de cette hécatombe pour faire un coup en terre varoise.

Composition idéale du RCT :

Cordin

Kolbe - Hériteau - Paia’aua - Villière

Carbonel - Serin

Ollivon - Parisse - Rebbadj

Nakarawa - Etzebeth

Gros - Etrillard - Setiano

Ces derniers, eux aussi privés de certains éléments de leur effectif (Vincent, Bouthier, Galletier, Bécognée et Forletta), font tout de même face à moins de problèmes, et devraient aligner une équipe solide.