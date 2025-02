TOP 14. Privé de Moefana et Penaud mais avec sa charnière tricolore : la composition de l'UBB à Perpignan

En période de doublon, l'Union Bordeaux-Bègles doit accélérer pour espérer continuer à accrocher Toulon et Toulouse en tête du championnat.

Ce match face à l’USAP n’en a peut-être pas l’air, mais Bordeaux est face à un défi important dans leur saison. Ce déplacement en Catalogne va donner le tempo du printemps girondin.

TOP 14. Le Stade Toulousain s'envole, Paris s'enfonce... les pronos de la 18e journée

Une période cruciale

En 2024, l’UBB s’était écroulée pendant les doublons du Six Nations. Privé de ses meilleurs éléments, Lucu en tête, le club avait concédé quatre défaites en six matchs durant cette période. Au-delà des simples résultats, cela avait compliqué la fin de saison des partenaires de Matthieu Jalibert.

Obligés de lutter jusqu’au bout face au Stade Français pour une place dans le top 2, les Girondins s’étaient épuisés. Au point que les cadres du groupe sont arrivés en phase finale sur les rotules, quand ils n’étaient pas carrément blessés. Cette saison, pas question de commettre les mêmes erreurs.

Yannick Bru le sait, il faut être performant pendant l’hiver pour s’offrir plus de confort au printemps. D’autant que les Bordelais sont bien embarqués en Champions Cup et joueront sur les deux tableaux. Ce déplacement à Aimé Giral est coché sur la feuille de route du staff depuis un moment.

Des blessures qui s'accumulent

Récemment, la troisième ligne a encaissé quelques coups durs. On apprenait il y a quelques semaines que Tevita Tatafu serait opéré de la cheville et indisponible trois mois. Dimanche dernier, Lachlan Swinton n’est rentré que deux petites minutes sur la pelouse de Chaban Delmas avant de sortir, touché au tendon rotulien. Sa fin de saison est compromise.

Aux dernières nouvelles, deux jeunes troisièmes lignes sont également sur le flanc. Romain Gardrat, qui a fait ses débuts en Top 14 le 4 janvier dernier, et Elyjah Ibsaiene, impressionnant avec les U20 pendant le Six Nations. Ces deux blessures réduisent encore un peu plus la rotation sur ces postes.

Des retours importants

Heureusement, certains joueurs ont eu la bonne idée de reprendre le chemin de l’entrainement dans le même temps, pour venir renforcer le groupe. C’est le cas de Pierre Bochaton, touché au dos depuis des mois. Il risque d’être trop juste pour ce match, mais devrait postuler pour la réception du Stade Toulousain après la trêve. Toujours dans le pack, Jonny Gray a été libéré de la sélection écossaise et sera disponible pour le déplacement à l’USAP.

Top 14. La guerre des doublons, une belle opportunité de mettre ''un coup derrière la tête aux autres'' pour le Stade Toulousain

En parlant du retour des internationaux, la charnière Lucu-Jalibert n’est pas « protégée » par le staff des Bleus et pourra être alignée. Yoram Moefana, Louis Bielle-Biarrey et Damian Penaud seront eux au repos.

Samedi soir, l’UBB va devoir montrer les muscles pour tenter d’aller faire un coup dans l’environnement hostile d’Aimé Giral. En face, Perpignan est en manque de point et ne fera aucun cadeau. Le rendez-vous est pris.