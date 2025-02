TOP 14. Le Stade Toulousain s'envole, Paris s'enfonce... les pronos de la 18e journée

Pour cette 18ᵉ journée de Top 14, les affiches sont alléchantes et les scénarios promettent encore d'être dingues. Voici les pronostics de la rédaction.

Stade Français – La Rochelle

Le match de la peur entre deux formations en pleine crise. Le Stade Français est 14ᵉ avant ce match et doit impérativement l’emporter pour espérer se donner un peu d’air. En face, le Stade Rochelais a concédé une défaite à domicile face au Racing, une semaine après la déroute à Lyon (53-17). Ronan O’Gara semble perdre son aura auprès du groupe et les doublons font beaucoup de mal aux Maritimes, notamment en troisième ligne. Les deux équipes tenteront de se rassurer en s’appuyant sur les fondamentaux du rugby. On ne devrait pas voir de grandes envolées à Jean Bouin ce samedi. Victoire dans la douleur des visiteurs, bonus défensif pour les soldats roses.

Le CO termine ce bloc de trois matchs avec la ferme intention de s’installer dans le top 6. En face, le MHR (9ᵉ) veut s’en rapprocher. Après la pâle copie rendue sur la pelouse du promu, une réaction est attendue pour les Héraultais. Pour la seconde fois consécutive, les Cistes disputeront ce match à Béziers, la pelouse du GGL Stadium n’étant pas praticable. Le RCT était venu s’imposer sur ce même terrain il y a deux semaines (30-38). Castres pourrait les imiter et conforter leur place de qualifiable.

Voilà un autre match déterminant dans la course pour le maintien. Car malgré les ambitions de ces deux formations en début de saison, elles luttent bien pour rester dans l’élite la saison prochaine. Avec respectivement trois et six points d’avance sur la 14ᵉ place, leur matelas est précaire. La Section va retrouver ses internationaux Auradou, Gailleton et Attissogbe pour le plus grand plaisir de Sébastien Piqueronies. En quête de leur premier succès à l’extérieur, les Béarnais risquent de se casser les dents sur des Franciliens revigorés. La rencontre s’annonce disputée, les locaux ont un petit temps d’avance.

Lyon – RC Toulon

Un duel qui sent un peu plus le haut de tableau. Toulon, dauphin du Stade Toulousain, se déplace chez le 8ᵉ, en ballotage pour la qualification. Avec une seule défaite sur les six derniers matchs de Top 14, les Lyonnais arrivent gonflés à bloc. Ils seront tout de même privés de leur délégation géorgienne, Davit Niniashvili en tête. Le duo Chat-Cretin fonctionne de mieux en mieux dans l’alignement. La charnière Couilloud-Berdeu se trouve les yeux fermés. Tout roule pour les hommes de Karim Ghezal. En face, Mignoni voudra jouer un mauvais tour à ses anciens protégés. Léger avantage aux locaux, mais le RCT pourrait faire la différence grâce à son banc.

Toulouse - RC Vannes

Au cœur de la tempête en coulisse avec l’affaire Jaminet, le Stade Toulousain n’en a pas pour autant oublié la recette pour gagner un match de rugby. Étincelants depuis le début des doublons, les Stadistes ne laissent que des miettes à leurs adversaires et impriment une cadence infernale en tête du championnat. Malgré trois victoires en trois matchs, on ne voit pas comment le RCV pourrait venir inquiéter les hommes d’Ugo Mola. Sauf cataclysme, les Rouge et Noir prendront le bonus offensif face au promu.

Perpignan – UBB

Une affiche intéressante entre deux équipes qui ont besoin de points pour différentes raisons. L’UBB ne veut pas passer à côté de ses doublons et a là l’occasion de se racheter de la sortie de route face au LOU à domicile (20-22). L’USAP galère et ne compte qu’une victoire en championnat en 2025. Les Catalans voient la zone rouge se rapprocher dangereusement et ne comptent que deux petits points d’avance sur le Stade Français et Vannes. À Aimé Giral, ils doivent faire le travail pour s’assurer une trêve un peu plus sereine.

Le voici le vrai choc de cette 18e journée. On ne l’aurait pas parié avant cette saison, mais Bayonne (4ᵉ) reçoit l’ASM (6ᵉ). Deux équipes surprises venues se mêler à la lutte pour les phases finales. Et elles font mieux que s’y mêler. Les voilà bien installées dans le top 6 devant des formations reconnues comme La Rochelle ou Lyon. Sur le terrain, les Basques sont invaincus à Jean Dauger depuis le début de saison. Attention tout de même aux absences de Lopez et Tuilagi qui affaibliront la ligne de trois-quarts. Passés tout proches d’un exploit à l’UBB, les Jaunards doivent aborder ce match le couteau entre les dents et s’y filer dans le combat. Les locaux ont logiquement un temps d’avance, bonus défensif pour les hommes de Christophe Urios.

