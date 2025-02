Top 14. La guerre des doublons, une belle opportunité de mettre ''un coup derrière la tête aux autres'' pour le Stade Toulousain

Samedi, Vannes débarque à Ernest-Wallon. Mais pour Toulouse, ce match vaut bien plus que 4 points : Matthis Lebel explique pourquoi les doublons peuvent déjà peser lourd dans la course au Brennus.

Pendant les doublons, chaque point compte

Si les périodes de doublons font souvent grincer des dents, à Toulouse notamment, on les aborde (désormais) avec une autre philosophie chez les Rouge et Noir. Le club de Didier Lacroix a retenu les leçons du passé. Et sait à présent tirer profit de cette situation malgré ses inconvénients. Ce n’est pas Matthis Lebel qui dira le contraire via le Midi Olympique.

Avant la réception de Vannes ce samedi, l'ailier international a posé les bases : cette période sans les Bleus, c'est une opportunité en or pour le groupe. « Quand tu sors de la période en ayant mis plus de points que tout le monde, tu mets un coup derrière la tête aux autres équipes, même s'il reste des matchs après. » Le message est clair : les doublons, ça se gagne aussi mentalement.

Un collectif qui sait s’adapter

Historiquement, Toulouse a parfois souffert sans son armada tricolore. Mais cette saison, le club montre une nouvelle fois qu’il a appris à gérer. « Aujourd’hui, le club a réussi à s’adapter pour faire plus que rivaliser pendant cette période », se félicite Lebel. Il faut dire que la profondeur d’effectif et l’intégration des jeunes n’ont jamais été aussi fluides. « C’est aussi un moment où on se ressert, les jeunes s’intègrent. Tout le monde se bat pour la même chose, donc c’est sympa à jouer. » Sympa, mais stratégique surtout, car le Top 14 ne fait pas de cadeau quand le Tournoi bat son plein.

Vannes, un promu à ne surtout pas sous-estimer

Et ce samedi, c’est Vannes qui débarque à Ernest-Wallon. Une équipe qu’il serait dangereux de prendre de haut. « On ne peut pas les accueillir comme une équipe sympa », prévient Lebel. Il faut dire que les Bretons ne viennent pas pour faire du tourisme. Leur discours est clair : pas question de prendre une valise. Et pour cause, Vannes voyage bien cette saison et reste sur une dynamique positive. « Ils sont sur une bonne série. On sait très bien que ça peut porter une équipe. Surtout qu’il y a 10 mois, ils sont devenus champions ici », rappelle l’ailier rouge et noir.

Si Lebel et ses coéquipiers respectent Vannes, pas question de leur laisser la clé du camion. « J'espère que les planètes ne seront pas trop alignées pour eux », sourit-il. Après la belle perf' à Clermont la semaine dernière, il s'agit de valider ce succès à domicile, sous peine de gâcher le boulot. « Le résultat qu'on fait à Clermont nous enlève une belle épine du pied. Mais maintenant, il va falloir bien concrétiser cette période par une victoire contre Vannes. »

Toulon, Clermont, Vannes… une série décisive

Les Toulousains ont bien conscience que cette période peut peser très lourd au moment de faire les comptes. « À la fin de la saison, elle compte beaucoup », rappelle Lebel. D’autant que derrière, Toulon n’a pas dit son dernier mot et que chaque point glané vaut de l’or. Pour l’instant, les Haut-Garonnais tiennent la barre. Mais gare à la sortie de route face à un promu sans complexe.

Avec un Vannes décomplexé, un Stade privé de ses cadres mais toujours solide sur ses bases, ce Toulouse - Vannes a tout d'une affiche piégeuse. Mais ce groupe toulousain aime les défis. Et comme souvent en période de doublons, c'est dans l'adversité que se forgent les futurs champions.