6 Nations. Défense, Barassi, blessure, ce que l'on n'a pas aimé lors de ce Italie-France

Après le 73-24 infligé par le XV de France à l'Italie, que retient-on ? Quels sont les enseignements et axes d'amélioration de ce match ?

La défense

Ce secteur du jeu est certainement le principal point noir du match. L’équipe de France a été trop friable face une Italie pourtant peu inspirée. Une prestation de ce calibre en Irlande pourrait coûter très cher aux hommes de Fabien Galthié.

6 Nations. Malgré les essais, la défense du XV de France crispe les réseaux sociaux en Italie

Dès la 10ᵉ minute, Tommaso Menoncello transperce la ligne tricolore sur une course tranchante, parfaitement servi par Brex. Pierre-Louis Barassi sur les talons, l’Italien n’a plus qu’à effacer Attissogbe pour plonger dans l’en-but.

Cet essai intervient sur un bras cassé vite joué à hauteur des 40 mètres. Les Bleus ne peuvent pas se permettre de se faire trouer de cette manière sur une attaque placée sans supériorité numérique.

26ᵉ minute. Relance d’Ange Capuozzo qui efface Dupont et Mauvaka sur les appuis. Un temps de jeu plus tard, Brex croise avec Ruzza et file applatir entre les poteaux. À nouveau, les Bleus ont cédé sur une action anodine, sans que les Italiens aient besoin de réinventer leur rugby.

Nul doute que les Irlandais sauront analyser les lacunes défensives du XV de France pour s’en servir à Dublin dans deux semaines. D’autant plus avec les talents présents dans leur ligne de trois-quarts. Lowe, Ahki ou encore Prendergast pourraient se régaler des espaces laissés par les Tricolores.

Le temps de jeu des cadres

Autre point négatif après la défense collective : le temps de jeu. Plus précisément, celui d’Antoine Dupont. Dans un match maitrisé, pourquoi ne pas avoir fait sortir le capitaine à la 50ᵉ minute ? Pourquoi prendre le risque de blesser le Toulousain en fin de match alors que Maxime Lucu est présent sur le banc ? Le sélectionneur avait été capable de le faire face au pays de Galles.

Le Girondin est entré certes, mais Dupont a de nouveau été décalé à l’ouverture, comme à Twickenham. Pour rassurer tout le monde et éviter de prendre des risques, Galthié aurait pu (dû ?) choisir de le sortir. Les vieux démons de la Namibie sont encore dans les mémoires.