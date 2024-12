TOP 14. Pourquoi le Stade Français ferait bien d'allumer un cierge avant d'affronter le Stade Toulousain ?

Le Classico s’annonce déséquilibré : Toulouse, intraitable cette saison, reçoit un Stade Français en quête d’un miracle. Une nouvelle démonstration des Rouge et Noir est-elle à prévoir ?

Le Stade Français se déplace ce dimanche sur la pelouse du Stade Toulousain pour un "Classico" du Top 14 qui s’annonce brûlant. Mais entre l’armada rouge et noir et les faiblesses parisiennes à l’extérieur, les chances des hommes de Laurent Labit semblent bien minces. Retour sur les raisons qui poussent les supporters parisiens à espérer un miracle.

Le Stade Toulousain, une machine bien huilée

Avec une attaque redoutable (347 points marqués, 2e) et la meilleure défense du championnat (188 points encaissés), le Stade Toulousain domine les débats en Top 14 dans de nombreux domaines cette saison. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 9 904 mètres parcourus ballon en main, 305 plaquages cassés, et 49 ballons grattés.

Ajoutez à cela le meilleur temps de possession (55,7 %) et une occupation toujours optimale (53,7 %), et vous obtenez une équipe presque imbattable. Lors de leur dernière confrontation, en mai 2024, les Parisiens avaient reçu une bonne fessée (49-18). Et rien n’indique que l’écart se réduira dimanche.

Paris à la peine loin de Jean-Bouin

Le problème pour le Stade Français, c’est avant tout son incapacité à performer à l’extérieur. Avec six défaites en autant de déplacements cette saison, Paris est la pire équipe du Top 14 loin de ses bases. Si l’attaque a montré de belles choses par moments, la défense reste friable, avec 304 points encaissés (8e du championnat).

Et ce n’est pas le succès face à Perpignan la semaine dernière (24-7) qui rassure. Laurent Labit lui-même l’a reconnu : "On va beaucoup prier autour du sapin."

Une mission (quasi) impossible

Face à un Stade Toulousain en pleine confiance et (presque) invaincu à domicile cette saison, les Parisiens devront sortir le match parfait pour espérer rivaliser. Cela passera par une discipline irréprochable, une conquête solide, et une défense hermétique, trois domaines où Toulouse excelle.

S’il y a bien un sport où tout reste possible, c’est le rugby. Mais, à moins d’un exploit retentissant, Paris pourrait bien repartir de la Ville rose avec une valise. Les supporters parisiens, eux, espèrent que leurs prières seront entendues. Un Classico à suivre avec attention, même si les paris ne semblent pas pencher en faveur des hommes en rose.