RUGBY. TOP 14. Pourquoi le RCT est-il largement favori face à Paris ? 

Noël à peine terminé qu'il est déjà l'heure de préparer les matchs du week-end pour toutes les équipes de Top 14. Toulon va recevoir Paris avec un certain avantage.

Des chiffres nettement en faveur de Toulon

Après une bonne première mi-temps face à Toulouse, les hommes de Pierre Mignoni n'ont finalement pas réussi à ramener la victoire dans le Var. Néanmoins, cette saison, le RCT n'a pas perdu à domicile, et l'antre de Mayol reste intact dans le championnat.

Cette domination réside dans plusieurs facteurs clés qui sont à l'avantage des locaux. Ce samedi, les rouge et noir auront tout de même fort à faire face au troisième. Cette saison, Paris a déjà remporté deux matchs à l'extérieur, face au LOU et à Perpignan.

Cependant, lorsque l'on s'intéresse aux statistiques, l'affaire semble mal embarquée pour les visiteurs ce week-end. Premièrement, le RCT a tendance à planter plus de points que Paris, avec une moyenne à 26 contre 22. Les coéquipiers de Charles Ollivon marquent également 3 essais par rencontre, alors que les soldats roses sont à 2.

Toulon prouve que son attaque est plus efficace au-delà des essais marqués ! Le RCT a aussi de meilleures statistiques de franchissement avec 46 "breaks", alors que les joueurs de la capitale en cumulent 25. De plus, les Varois gardent la balle plus longtemps que Paris, avec 503 minutes contre 479.

Le Stade Français est aussi plus indiscipliné, avec 11 pénalités concédées par match en moyenne, pour 9 côtés toulonnais. Cette statistique est due au fait que la mêlée de Toulon reste supérieure, avec 54% de mêlée offensive remportée, et uniquement 46% pour Paris. Au total, depuis le début de la saison, les Parisiens ont reçu 10 cartons jaunes, et Toulon 5.

Paris a du mal dans le Var

Depuis de nombreuses saisons, le RCT remporte régulièrement ses affrontements à domicile face à Paris. L'année dernière, les locaux avaient gagné 37-9, et l'année d'avant, 38-15. En 2018, ces mêmes Toulonnais avaient collé 43-5 au Stade Français !

Lors des 7 dernières rencontres à domicile, Toulon a planté en moyenne 33,7 points ! Fait encore plus marquant, Paris n'a plus gagné dans le sud de la France depuis 2015, et une victoire 16-33.

Cette saison, les soldats roses semblent équipés pour battre n'importe quelle équipe, mais la malédiction donnera-t-elle encore raison à Toulon ? Affaire à suivre.