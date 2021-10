TOP 14. Pourquoi l'ASM est-elle aussi peu active sur le marché des transferts ?

Malgré un effectif de qualité, Clermont ne bénéficie pas le même renouvellement que d'autres cadors du Top 14. Un directeur sportif pourrait-il régler ça ?

Du côté de Clermont, la défaite du week-end dernier sur la pelouse du Stade Français est venue donner une statistique assez marquante : il s'agit de la première fois depuis plus de 10 ans que le club auvergnat enchaîne 7 défaites consécutives loin du Michelin. Un manque de performance qui fait un peu tâche pour une formation si longtemps habituée, justement, à être très performante à l'extérieur ces dernières années. D'ailleurs, en tirant un peu le trait, tout n'est pas parfait chez soi non plus pour l'ASM, qui pointe aujourd'hui à la 11ème place du classement avec 9 points. Ce samedi, les Jaunes et Bleus se déplaceront encore (à Montpellier cette fois) et pourraient bien se retrouver en position de relégable à l'issue de la septième journée en cas de résultat meilleur que le leur d'au moins deux de leurs trois poursuivants. Rien d'alarmant encore pour ce ponte du championnat de France aux qualités évidentes, mais attention tout de même, à ce rythme, le train des demi-finales directes pourrait déjà s'être bien éloigné...

