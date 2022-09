Top 14. Pour sa première, le public rochelais a ‘‘fait chaud au cœur’’ d’Antoine Hastoy

Attendu par les supporters, le talentueux ancien ouvreur de la Section Paloise a fait ses débuts dans son nouveau pré.

Si l’herbe est souvent plus verte qu’ailleurs, ici, Antoine Hastoy a troqué ce vert pour du jaune et noir. Ce samedi 3 septembre, l’international français a disputé son premier match officiel dans l’enceinte effervescente du bord de l’Atlantique. Avec une victoire arrachée en fin de match face au MHR, il livre son sentiment autour de son premier match auprès de Sud-Ouest. En rapport à l’iconique publique du Stade Rochelais, il déclare : “C’est parfait, j’espère que ça en appellera d’autres. Le public est top, tout le match, on sent vraiment que ça apporte, ça pousse, ça fait chaud au cœur.” Par la suite, il a livré un témoignage plus global autour de son arrivée chez les Maritimes et confie : “Les repères sont là, même s’il faut continuer à travailler pour avoir beaucoup plus d’automatismes. Je ne suis pas à 100 % physiquement, mais je me sens plutôt bien. Ça va aller avec l’enchaînement des matchs, je suis confiant.” TOP 14. Antoine Hastoy, la cerise sur le gâteau du recrutement XXL de La Rochelle



De la confiance, le maître à jouer rochelais devra en avoir. Pour cause, les anciens prétendants à son poste, Ihaia West et Jules Plisson, ont peiné à convaincre près de l’Atlantique. La principale faiblesse mise en avant était notamment la faible réussite des buteurs face aux perches. En effet, lors de la saison 2020/2021, où le Stade Rochelais perd deux fois en finale, cet aspect du jeu ne collait pas aux ambitions de Ronan O’Gara et ses joueurs. À titre d’exemple, les taux de réussite, cette saison-là, des deux buteurs cités précédemment excédaient difficilement les 75%. Un tel taux d’échec ne leur permettait pas de figurer parmi les 15 canonniers les plus fiables du championnat. Même si le trophée européen permet de faire taire les débats, l’effectif devait être encore plus renforcé pour aller chercher le titre manquant : un Brennus qui brillerait de mille feux sur le vieux port. Pour cela, l’arrivée d’Antoine Hastoy, meilleur marqueur de Top 14 la saison passée, pourrait leur enlever bien des soucis.