TOP 14. Pour l'emporter à La Rochelle, Toulon a une astuce de filou

Pour préparer son déplacement à La Rochelle, le RCT a pu compter sur les précieuses indications de la part de 3 de ses nouvelles recrues.

Dans le rugby moderne, tous les moyens sont bons pour avoir un temps d'avance sur son adversaire. En plus de la vidéo, certains ont donc parfois recours à un peu de malice, disons le comme ça. Et avec les nombreuses permutations de joueurs dans différents clubs de l'Hexagone, certains n'hésitent pas à vendre la mèche sur leur ancienne formation. On se souvient notamment qu'Alexandre Roumat avait aidé Toulouse à disséquer le système de jeu de l'UBB lors de la première journée de championnat, lui qui connaissait sur le bout des doigts toutes les annonces du club bordelais. En cette semaine de La Rochelle vs Toulon, d'autres ont parlé.

Avec les anciens Rochelais, on s’est investis pour donner des astuces au staff. J’ai filé des conseils sur la touche, le système défensif et les qualités de certains mecs. Tous les moyens sont bons pour aller chercher des points chez des gros. - Midi Olympique

L'auteur de ces mots ? Matthieu Tanguy, l'ancien deuxième ligne des Maritimes, arrivé sur la Rade à l'intersaison. Épanoui à Toulon, lui et ses compères Dany Priso et Ihaia West, tous deux transfuges vers Mayol cet été également, n'ont pas hésité à aiguiller le RCT pour tenter d'aller décrocher une victoire en terre rochelaise. Ces conseils seront-ils précieux ? On en saura plus dimanche soir, dans un stade où personne ne s'est imposé depuis 2018, exception faite des Toulousains...

